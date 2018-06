AFRIQUE Veolia Water Technologies dévoile de nouvelles « Ambitions pour l'Afrique »

Alwihda Info | Par AMA - 28 Juin 2018 modifié le 28 Juin 2018 - 21:03

La rapidité et l'ampleur de l'urbanisation en cours en Afrique avec 1,3 milliard d'urbains en 2050 contre environ 480 millions aujourd'hui, mais aussi de son industrialisation, recouvrent, du point de vue des infrastructures de traitement de l'eau une réalité multiforme et mouvante. Pour répondre à la multiplicité des besoins induits, Veolia Water Technologies s'est engagé depuis un an dans la définition et la mise en œuvre de son projet « Ambitions for Africa ». Porté par 1 000 employés qui œuvrent au quotidien dans tout le continent, le projet « Ambitions for Africa » vise à ancrer l'entreprise dans les territoires où elle exploite ses activités à travers des partenariats locaux, l'engagement des communautés et des solutions sur mesure.

JOHANNESBOURG, Afrique du Sud, le 28 juin 2018,-/African Media Agency (AMA)/-Employant près de 10 000 personnes à l'échelle mondiale, l'unité Water Technologies (Technologies de l'eau) de Veolia est spécialisée dans les solutions de traitement des eaux et propose une gamme complète de services qui vont de la conception à la construction, de la modernisation à l'entretien des installations de traitement de l'eau et des eaux usées pour les clients industriels et les pouvoirs publics. L'entreprise est reconnue comme un expert mondial sur la façon de traiter, recycler ou réutiliser l'eau, grâce à ses quelque 350 technologies de traitement des eaux exclusives et de pointe qui peuvent également produire et récupérer de l'énergie, extraire des matières premières, voire créer des produits dérivés de valeur.



La dernière étape concrète de Veolia pour répondre aux besoins de l'Afrique est sa toute nouvelle usine de produits chimiques, située à Johannesbourg, en Afrique du Sud. Inaugurée ce jour, 28 juin 2018, en présence de M. Hachmi Kennou, administrateur du Conseil mondial de l'eau et président du groupe de travail « Villes et assainissement », et de M. Claude Laruelle, président du conseil de Veolia Water Technologies, ce site emploie 40 personnes et permettra d'approvisionner avec la gamme de produits Hydrex® les municipalités et les industriels sur l'ensemble du continent pour répondre à la demande croissante pour des traitements d'eau de qualité. Cette usine de pointe possède une capacité de production maximale annuelle de 15 000 tonnes de produits chimiques destinés au traitement de l'eau et elle applique les meilleures pratiques du marché : elle recycle 100 % de ses eaux usées et réduit la consommation d'eau potable grâce au recyclage de l'eau de lavage.



Qui plus est, en tirant parti des usines préfabriquées robustes, faciles à exploiter et à faible consommation d'énergie qui sont fabriquées dans l'usine sud-africaine de Veolia Water Technologies depuis 15 ans, Veolia élargit également sa présence sur le marché et distribue désormais ces produits dans toute l'Afrique, y compris dans des zones peu accessibles ou sous des conditions climatiques extrêmes. Les installations récentes comprennent un pour Shanta Gold, dans sa nouvelle mine de Luika, située dans le champ aurifère de Lupa, au sud-ouest de la Tanzanie, où Veolia Water Technologies a fourni une station faite de réservoirs en acier préfabriqués pour le traitement des eaux de rivière, une station de traitement des eaux de forage et une station de traitement des eaux usées. L'entreprise a également fourni deux usines préfabriquées pour approvisionner en eau potable et traiter les eaux usées à l'hôpital Bambisana, dans la région éloignée du Cap-Oriental, en Afrique du Sud.



Enfin, dans le cadre du projet « Ambitions for Africa », Veolia a la volonté d'affirmer son engagement sur le continent et son ancrage régional à travers la mise en place de partenariats locaux gagnant-gagnant. Veolia développe ainsi des projets avec des partenaires locaux qui apportent les connaissances et l'expertise inestimables permettant à l'entreprise d'adapter son offre et de répondre adéquatement aux défis de chaque pays d'Afrique. Emblématique de cette stratégie, l'entreprise Ceracure est entrée au capital de la filiale sud-africaine de Veolia Water Technologies. Ce partenaire sud-africain apportera à Veolia son expertise dans le domaine du contrôle et de l'instrumentation électrique. Dans le même esprit, un partenariat ambitieux a été établi avec la société marocaine Afric Chimie pour la distribution des produits chimiques de Veolia au Maroc.



Patrick Couzinet, PDG de Veolia Water Technologies Afrique, a déclaré : « Dans 30 ans, un citoyen sur quatre de la planète sera africain. Les défis auxquels le continent est confronté sont considérables, mais il existe déjà des solutions et des services pour répondre à des besoins humains légitimes tels que l'accès à l'eau potable, le traitement des déchets et de la pollution ou l'accès à l'énergie. Nous souhaitons apporter notre expertise et notre savoir-faire en termes de solutions environnementales à ceux qui en ont le plus besoin et nous resterons engagés en faveur de la population africaine et du développement durable dans l'ensemble du continent ».





