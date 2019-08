Vers un fonds AfroChampions dédié au financement de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA)

A l’occasion d’une réunion organisée en partenariat avec Son Excellence Monsieur le Docteur Mahamudu Bawumia, Vice-Président de la République du Ghana, et rassemblant investisseurs, institutions de financement et fonds souverains et privés, l’Initiative AfroChampions (http://AfroChampions.com) a officiellement lancé un cadre de travail pour assurer le financement de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA). L’objectif est de mobiliser le secteur privé, en Afrique et au-delà, à travers un véhicule de financement mixte destiné à accélérer l’intégration économique du continent. Il s’agit de déployer rapidement les projets d’infrastructures essentielles à la réussite de la ZLECA, pour transformer positivement le quotidien des africains.

Très ambitieux, le cadre d’investissement proposé par l’Initiative AfroChampions rassemble beaucoup des propositions formulées lors du Boma AfroChampions sur le financement des infrastructures organisé en avril dernier à Nairobi avec le Haut Représentant de l’Union africaine pour les infrastructures Son Excellence Monsieur Raila Odinga. Considérant que les éléments susceptibles de faciliter la réalisation de la ZLECA sont la levée des barrières non tarifaires, le déploiement des réseaux de transports et de connectivité, l’accès à une énergie bon marché, et la montée en gamme des économies africaines vers davantage de valeur ajoutée produite sur le continent, le cadre de travail recense un ensemble d’opportunités prioritaires ainsi que des projets structurants qui pourraient être financés, sous certaines conditions, par le fonds dédié mis en place. Point essentiel, l’Initiative AfroChampions prévoit également un mécanisme de suivi annuel de ce programme ainsi que des réformes nationales transcrivant la ZLECA et permettant aux états d’améliorer leur capacité à effectuer des échanges commerciaux avec leur voisins sur le continent.

« Avec l'Initiative AfroChampions, nous avons trouvé des partenaires attachés à notre vision d'une Afrique prospère et intégrée ainsi qu’à la mise en œuvre de solutions pratiques. Le cadre d'investissement et de financement de la ZLECA défini par le secteur privé constitue une approche très approfondie: surveillance de l'application juridique de l'accord ZLECA, définition de critères de certification pour les projets éligibles à un financement, mobilisation du secteur privé en Afrique, processus de coordination avec les autorités publiques » a souligné S.E.M. Albert Muchanga, Commissaire au Commerce et à l’Industrie de l’Union africaine. « Le sommet de l’Union africaine à Niamey nous a offert une belle opportunité de présenter ce cadre de travail aux Chefs d’Etat africains, et nous espérons pouvoir avancer rapidement dans la mise en œuvre de cette feuille de route ambitieuse.»

« Pour lever les réticences et les interrogations, nous devons montrer que la ZLECA est une opportunité majeure et tangible pour tous les acteurs concernés, qu’il s’agisse des états ou des entreprises et ce peu important leur taille, ou encore des acteurs de la société civile et des citoyens africains. Et pour réaliser cet objectif, on ne peut pas avoir de meilleur outil que ce cadre d’investissement et de financement de la ZLECA que nous avons formalisé », a indiqué, Ali Mufuruki, Vice-Président du Club AfroChampions pour la région Afrique de l’Est. « Nous devons mieux travailler ensemble au-delà de nos frontières et nous concentrer sur les projets régionaux et panafricains à fort impact - car ils sont les plus à même d’attirer le volume de financement nécessaire. C’est aujourd’hui notre principal défi ».

Les participants à la session d’Accra ont défini en conclusion de leur travaux une feuille de route détaillée, comprenant différents points d’étape sur les 18 prochains mois. Parmi les dates clé figurent la présentation du fonds dédié, prévue pour le 4eme trimestre 2019 à l’occasion du prochain Boma AfroChampions, le premier rapport de suivi de la ZLECA et l’organisation d’une exposition sur le ‘made in africa’ début 2020.

A propos de l’Initiative AfroChampions :

L’Initiative AfroChampions (http://AfroChampions.com) rassemble différents projets et partenariats public-privés mobilisant les institutions et ressources africaines, afin d’encourager l’intégration économique du continent ; en conséquence, l’Initiative cherche notamment à faciliter l’émergence de champions économiques africains, qui jouent un rôle essentiel dans l’intégration des marchés locaux et la transformation de l’Afrique. Cette initiative a été lancée par Konfidants, cabinet de conseil et d’études, qui assure aujourd’hui le secrétariat avec le cabinet de communication stratégique Impulse Africa ; elle est présidée par Son Excellence Monsieur Thabo Mbeki, ancien président de la République d’Afrique du Sud, et Monsieur Aliko Dangote, Fondateur et PDG du groupe Dangote. Basée à Accra, au Ghana, l’Initiative AfroChampions collabore avec des partenaires régionaux et internationaux, qu’il s’agisse de soutiens privés ou institutionnels à l’instar du groupe ADS, de la bourse Djondo, de la bibliothèque présidentielle Olusegun Obasanjo et de la Fondation Thabo Mbeki. Dans le but d’avoir un impact tangible et positif, l’initiative AfroChampions a défini quatre chantiers prioritaires, visant tous à accompagner l’intégration économique de l’Afrique : (1) le renforcement des capacités de la prochaine génération de cadres africains ; (2) l’élaboration de réflexions et de propositions pour une mise en œuvre réussie de la zone de libre-échange continentale africaine, à travers la « campagne de sensibilisation ZLECA », visant à informer les entrepreneurs africains de toutes tailles sur les opportunités résultant du futur marché unique africain ; (3) la création d’un groupe puissant d’entreprises AfroChampions capables de parler d’une seule voix et d’identifier des domaines d’intérêt communs, au sein du Club AfroChampions ; (4) la facilitation des investissements dans des projets africains stratégiques.

