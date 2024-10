Vers une alimentation saine et accessible : Le Tchad s'engage pour la Journée mondiale de l'alimentation

Dans son allocution, le ministre de la Production et de l'Industrialisation Agricole, Keda Ballah, a souligné que le choix de ce thème porte un message fort, invitant les acteurs du monde entier à réfléchir au bien-être du peuple tchadien. Il a rappelé que l'alimentation est le troisième besoin fondamental, après l'eau et l'air, et que chacun devrait pouvoir bénéficier d'une alimentation adéquate et saine.



Le ministre a également indiqué que chaque année, 600 millions de personnes tombent malades et 420 000 personnes meurent à la suite de la consommation d'aliments contaminés par des bactéries ou des virus.



Il a rappelé que, dans le monde entier, l'insécurité alimentaire touche davantage les femmes adultes que les hommes.