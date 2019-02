Vers une meilleure responsabilisation des acteurs de la société civile de Gao dans la vie publique

L’Appui au dialogue entre la société civile et les acteurs des collectivités territoriales, pour l’inclusion politique, la prise de décision et la gouvernance collaborative, est le thème d’une formation qui s’est tenue les 5 et 6 février derniers à Gao, au siège de la coordination régionale des associations et ONG de la ville. Financée par […]

L’Appui au dialogue entre la société civile et les acteurs des collectivités territoriales, pour l’inclusion politique, la prise de décision et la...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...