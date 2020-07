Vertiv annonce une nouvelle gamme de produits d’infrastructure Edge et renforce son programme partenaire primé en EMEA

Vertiv (NYSE : VRT) (https://bit.ly/3juXpw3), le fournisseur mondial d'infrastructures numériques critiques et de solutions de continuité, annonce des nouveautés importantes à son Programme Partenaire Vertiv™ (VPP), ainsi qu'une série de produits Edge prêts à l’emploi (https://bit.ly/3hx3yFZ), notamment des bandeaux de prises pour rack (rPDU), des onduleurs (ASI), des systèmes de refroidissement pour rack, des logiciels et des services dédiés pour les partenaires et les clients de la zone EMEA.

Après la réussite du lancement du VPP l'année dernière (https://bit.ly/2ZPGexq) , Vertiv a vu sa base de revendeurs décupler dans la région EMEA de même qu'elle continue à offrir des avantages aux partenaires nouveaux et existants. Le tout nouveau système de gestion des relations avec les partenaires (PRM) et le portail des partenaires enrichi permettront aux partenaires de Vertiv de bénéficier immédiatement de formations sur mesure correspondant à leurs besoins, de nouveaux outils de vente et de marketing, de formations et de certifications en ligne, ainsi que de configurateurs et de sélecteurs de produits. La nouvelle suite d'outils a été conçue pour aider les partenaires à développer des compétences et des connaissances clés et à atteindre une plus grande rentabilité, tout en augmentant les opportunités business.

"Notre collaboration avec Vertiv s’est toujours très bien déroulée et nous a apporté pleine satisfaction. Vertiv est l'un de nos principaux fournisseurs en matière de systèmes d'alimentation électrique critiques pour nos clients sud-africains ; Vertiv est une société en constante et évolution qui proposent des solutions toujours plus innovantes, ce qui va de pair avec les objectifs de Loot de toujours placer les besoins de nos clients au cœur de ses préoccupations". - Loot.co.za

La nouvelle suite de produits vient enrichir le portefeuille exhaustif de technologies et de services informatiques de Vertiv, en les associant à une solution unique complète et flexible en rack :

Toutes ces offres permettent aux revendeurs de la région EMEA de gagner plus de points grâce au programme d’incentive Vertiv™ (VIP), qui permet aux partenaires de monétiser rapidement les récompenses. À partir de juillet 2020, un programme amélioré appelé VIP+ apportera encore plus d'avantages aux revendeurs grâce aux niveaux d'adhésion silver, gold et platinum, notamment des prérequis plus souples, des incentives supplémentaires à l'inscription et des rendements plus élevés selon certains niveaux. Les ajouts au programme permettront à un nombre encore plus important de partenaires de profiter du programme tout en développant des compétences et des connaissances clés à leur propre rythme.

Murtaza Loka, Responsable Finances et Achats chez BurhanTec, a déclaré : "Travailler en partenariat avec Vertiv était déjà une évidence en raison de leur position de leader sur le marché mondial et de leur offre produits complète. Le programme partenaire de Vertiv nous a permis de profiter encore plus des avantages offerts par Vertiv".

Contact de presse :

Agence Yucatan

Nevena Jovic

Tel 01 53 63 27 36

vertiv@yucatan.fr

À propos de Vertiv :

Vertiv (NYSE : VRT)( https://www.Vertiv.com) propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour garantir à ses clients un fonctionnement optimal et sans interruption de leurs applications critiques, et capables d’évoluer au rythme de leurs besoins. En tant qu’Architects of Continuity™, Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des datacenters, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l’énergie, le refroidissement et l’infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège se situe à Columbus, dans l’Ohio, emploie près de 20 000 collaborateurs et est implantée dans plus de 130 pays. Pour obtenir de plus amples informations et les dernières nouvelles et informations de Vertiv, veuillez consulter Vertiv.fr.

Source : https://vertiv.africa-newsroom.com/press/vertiv-an...