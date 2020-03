Vertiv poursuit son innovation en matière de refroidissement avec un nouveau partenariat et des groupes de production d’eau glacée pour améliorer l'efficacité et la durabilité

Vertiv (NYSE : VRT) (www.Vertiv.com/fr), le fournisseur mondial d'infrastructures numériques critiques et de solutions de continuité, annonce une série de mesures destinées à répondre à la demande croissante des clients en matière de technologies et de services de refroidissement innovants et efficaces. Parmi ces mesures figure Vertiv™ Liebert® OFC, une nouvelle gamme très avancée de systèmes de refroidissement à turbocompresseur sans huile, lancée en partenariat avec Geoclima (www.Geoclima.com). Cette famille de groupes de production d’eau glacée à air et à eau sera commercialisée dans un premier temps en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA).

Le partenariat technologique exclusif avec Geoclima, une société spécialisée dans les systèmes de refroidissement innovants à faible impact environnemental, permet à Vertiv de s'appuyer sur la technologie de groupes d’eau glacée de classe mondiale et sur une expérience avérée dans le monde entier. La conception de Liebert® OFC a été optimisée pour utiliser des réfrigérants à faible PRG, notamment le R1234ze, et pour offrir un rendement énergétique élevé. D'autres fluides frigorigènes, dont le R513A et le R134a, figurent également dans la gamme.

Kevin Brady, vice-président et directeur général Thermal Management pour Vertiv en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, a déclaré : « Nous estimons que Vertiv et Geoclima apportent tous les deux une connaissance et une expérience immenses à ce partenariat technologique. L'introduction de la gamme Liebert® OFC permettra à nos clients de datacenters de disposer d'une gamme complète de groupes d’eau glacée : compresseurs Scroll, compresseurs à vis à vitesse fixe, compresseurs à vis inverter et compresseurs turbocor, leur permettant d'atteindre leurs objectifs d'efficacité et de prendre de l'avance sur les réglementations ».

Paolo Ferraris, président de Geoclima, a rajouté : « Je suis convaincu que la conjugaison de la gamme de produits innovants de Geoclima avec les laboratoires de pointe de Vertiv et une solide expertise des applications de datacenter font de ce partenariat technologique un succès assuré pour nos deux entreprises ».

La gamme complète de Liebert® OFC inclut des modèles de refroidissement par eau de 300 kW à 1600 kW et des modèles de refroidissement par air de 300 kW à 1700 kW, qui sont également disponibles en configuration adiabatique et en free cooling.

Les clients existants et les nouveaux clients du monde entier pourront tester intégralement les produits de refroidissement de Vertiv dans des conditions réelles, dans son Customer Experience Center (https://bit.ly/2W2DJWY) situé en Italie. Celui-ci dispose de six laboratoires, dont le Laboratoire d'essai de groupes de production d’eau glacée d'une capacité de 1,6 MW, qui permet de tester et de valider les performances avec différentes températures d'eau glacée et de simuler des conditions ambiantes allant de -10° C à +55° C, et d’une cabine d'essai de refroidissement par évaporation indirecte de classe mondiale pour garantir la validation des conditions de fonctionnement spécifiées par les clients, ainsi que plusieurs laboratoires d'unités de climatisation.

Dans le cadre de la stratégie d'innovation de Vertiv, la société a récemment redessiné toute la gamme de climatiseurs périphériques, y compris la gamme Vertiv™ Liebert® PDX (https://bit.ly/2TEyVFJ) à détente directe avec des compresseurs à vitesse variable et la gamme de refroidissement à eau glacée avec le nouveau Vertiv™ Liebert® PCW (https://bit.ly/38Heo7u).

Grâce à sa capacité de services au niveau international, Vertiv propose des mises en service, de la maintenance préventive, ainsi que des audits opérationnels d'optimisation de l'efficacité énergétique.

Pour plus d'informations sur le portefeuille de gestion thermique de Vertiv, visitez le site www.Vertiv.com/fr.

