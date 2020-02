Victimes d'Habré : l'UA et le Tchad veulent accélérer l'indemnisation

Le ministre tchadien des Affaires étrangères Chérif Mahamat Zene a rencontré lundi au siège de l'Union Africaine (UA) à Addis Abeba, l'ambassadrice Namira Negm, conseillère juridique de l'UA.



Ils ont discuté entre autres de l'importance de finaliser le Fonds au profit des victimes des crimes d'Hissène Habré, a indiqué le bureau du conseiller juridique de l'UA.



Le ministre tchadien a déclaré que son pays était prêt à finaliser et à opérationnaliser le Fonds d’affectation spéciale, et à préparer un lieu -à soumettre à la Commission de l'Union africaine- en tant que siège du secrétariat du Fonds.



Ils ont également discuté de la nécessité de finaliser les préparatifs nécessaires dans les plus brefs délais. Ils ont convenu de l'importance d'une visite d'une mission de l'UA à N'Djamena avant un sommet prévu en mai prochain au Tchad, pour mettre la touche finale aux procédures restantes du processus de création du fonds.



L'accélération de la mise en place du fonds permettra à son conseil d'administration de se réunir et d'inviter les partenaires qui y contribueront à pouvoir étudier les dossiers et commencer à indemniser directement les victimes.