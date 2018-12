TCHAD Violences au Nord du Tchad : la CTDDH met en garde contre les conséquences

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 30 Décembre 2018 modifié le 30 Décembre 2018 - 09:21









En effet, depuis 3 jours, des affrontements très violent opposent dans la zone de Kouri Bougoudi des Arabes aux Ouaddaiens. D'après la CTDDH, "ce conflit comme beaucoup d'autres dans le pays est artificiellement provoqué par IDRISS Déby et ses sbires sont dépêchés de Ndjamena vers le Tibesti à bords de deux véhicules pickup ; ces individus armés parmi lesquels se trouvent des agents de renseignements sont dotés d'une importante somme d'argent."

"Ces individus dont l'objectif n'est rien d'autre que d'aller susciter un conflit communautaire dans la zone aurifère de Kouri Bougoudi ont effectué un montage grossier de prise d'otages entre arabes et Ouaddaiens; ils ont réussi à provoquer ce conflit qui a dégénéré et trente personne s des deux camps ont ainsi trouvé la mort. L'objectif étant de créer un prétexte pour une intervention massives des militaires afin de mettre la main sur les zone aurifères après avoir effectué un balayage systématique de la zone y compris Miski", selon la CTDDH.

La CTDDH lance une alerte générale à l'endroit de tous ses partenaires Amnesty International, Human Right Wacth, FIDH, RADHO de se mobiliser pour éviter un éventuel massacre.



Elle rappelle que "ce conflit est la conséquence direct de la politique de Mr Déby qui consiste à semer le chao dans l'optique d'avoir un prétexte pour intervenir et contrôler les zones aurifères."



L'Etat Tchadiens ayant une pleine souveraineté sur toute l'étendue du territoire doit cependant donner des gages de sécurité aux ressortissants des zone aurifères. Il n'a pas le droit de créer des conflits artificiels pour justifier un futur massacre aveugle et systématique, explique la CTDDH. De plus, les tentatives de main mise de la Garde présidentielle sur l'or découvert dans cette zone laisse présager que cette richesse bénéficiera uniquement à la famille présidentielle comme ce qui c'était fait et continue de se faire dans la région du BATHA si elle arrive à tomber sous le contrôle de sa garde prétorienne, explique-t-elle.



