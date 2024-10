INTERNATIONAL Visit Qatar lance une nouvelle campagne mondiale : "Surprenez-vous !"

Alwihda Info | Par Alwihda - 8 Octobre 2024



La campagne est conçue pour mettre en valeur les diverses attractions et expériences du Qatar.

Visit Qatar a dévoilé sa dernière campagne mondiale, « Surprenez-vous », marquant une étape importante dans sa mission d'attirer six millions de visiteurs par an et de faire du Qatar une destination touristique incontournable d'ici 2030.



La campagne invite les voyageurs à découvrir les expériences inattendues et mémorables qu'offre le Qatar. En ciblant les familles, les couples et les groupes d'amis, l' opération met l'accent sur la capacité du pays à offrir des expériences diverses, significatives et inoubliables.



Etant conçue pour distinguer le Qatar, la campagne met en avant les attractions et les offres touristiques uniques du pays. Du charme luxuriant de Banana Island à l'atmosphère vibrante de Souq Waqif, en passant par le frisson du dune bashing, la presqu' île est présentée sous un large éventail d'attractions. De nombreuses possibilités de détente et d' aventure sécurisées s'offrent à tous. Grâce à son thème et à sa plateforme de marque, « Moments That Stay With You » (Des souvenirs durables), la campagnesouligne les liens émotionnels et les souvenirs durables forgés lors des visites dans le pays.



L' opération publicitaire sera déployée sur 10 marchés internationaux en utilisant une variété de plateformes, avec une interprétation moderne de la chanson classique de Bobby Hebb « Sunny »,incluant la télévision, les médias sociaux, les canaux numériques, les documents de presse et la publicité extérieure.



L'ing. Abdulaziz Ali Al Mawlawi, PDG de Visit Qatar, a déclaré : « Situé au carrefour de l'Orient et de l'Occident, le Qatar jouit d'une situation stratégique qui le rend exceptionnellement accessible. À seulement six ou huit heures de vol de la plupart des grandes villes du monde, le Qatar relie plus de 177 destinations, dont les États-Unis, l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Le Qatar est donc un choix idéal pour les visiteurs à la recherche d'une escale ou de vacances sûres et familiales, avec du soleil toute l'année, de l'aventure et du plaisir pour tous. Cette campagne est conçue pour rehausser le profil mondial du Qatar en mettant en valeur ses attractions uniques et sa richesse culturelle, afin d'augmenter le nombre de visiteurs, conformément à nos objectifs stratégiques en matière de tourisme. »



Avec sa ligne d'horizon futuriste, ses hôtels luxueux, ses plages immaculées le long du golfe Persique et sa pléthore d'expériences uniques, le Qatar offre tout ce qu'il faut pour se détendre au bord d'une piscine ou vivre des aventures palpitantes. Destination familiale par excellence, la presqu' île offre un riche mélange d'activités, de divertissements et d'hospitalité luxueuse. Le paysage touristique du pays est renforcé par un indice de sécurité élevéet des installations de pointe. Un transporteur national et un aéroport primés, ainsi que des transports publics fluides et des politiques de visas touristiques ouvertes.



Le Qatar s'apprête à vivre une saison hivernale exaltante, remplie de sports internationaux et de festivités culturelles. Parmi les temps forts, citons le retour très attendu de la Formule 1ainsi que des activités dynamiques du désert de Sealine. Ajoutons également les concerts d'artistes régionaux et internationaux de renom et des événements importants. Nous pouvons citer l'exposition de bijoux et de montres de Doha et le festival international de l'alimentation du Qatar qui devraient également captiver le public. Alors que le Qatar se prépare pour 2025 avec des événements tels que le Web Summit et la Coupe arabe à l'horizon, le pays devient rapidement l'une des destinations de voyage les plus excitantes au monde.





Dans la même rubrique : < > Coopération : Le président tchadien en visite de travail aux Émirats Arabes Unis Nomination de l’Envoyé Spécial de la SG de la Francophonie pour le suivi de la situation en Haïti Coopération Côte d'Ivoire-Inde : 11 000 étudiants ivoiriens bénéficient de bourses d'études Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)