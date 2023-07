Visite cruciale de Tshisekedi au Tchad pour favoriser une transition et des élections réussies

Sa visite vise à apaiser les tensions et à trouver une solution pour mettre fin à la transition politique en cours et organiser des élections réussies.



Succès Masra, l'un des principaux opposants tchadiens, espère obtenir une réponse à sa proposition de réconciliation nationale. Il a exprimé ses attentes ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Cependant, le porte-parole du président de transition, joint par RFI, qualifie ces demandes d'irréalistes et encourage l'opposant à se rallier à la transition en cours.



Cette visite est une étape clé dans les efforts de médiation de Tshisekedi dans la crise tchadienne.