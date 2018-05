Visite d’amitié et de travail du chef de l’Etat togolais à Libreville

A l’invitation d'Ali Bongo Ondimba, Président de la République Gabonaise, le chef de l’Etat togolais Faure Essozimna Gnassingbé, a effectué ce jour une visite officielle à Libreville au Gabon.



Ce voyage du Président de la République s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre le Togo et le Gabon, et celles des sous-régions ouest africaine et centrale.



Le chef de l’Etat Faure Gnassingbé a été accueilli à l’Aéroport International Léon M’ba de Libreville par son homologue gabonais et une forte colonie togolaise.



Les deux chefs d’Etat ont eu un tête-à-tête au cours duquel ils ont évoqué des sujets portant sur la coopération bilatérale et sud-sud.



Au plan bilatéral, plusieurs questions d’intérêt commun ont été abordées notamment dans les domaines diplomatique, politique, économique et migratoire.



Au plan de la coopération inter-regionale, les deux leaders ont procédé à un échange de vue sur les stratégies de redynamisation des relations entre la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) pour l’harmonisation des actions de développement et de maintien de paix.



Ils ont, dans cette optique, discuté des préparatifs du sommet conjoint CEDEAO-CEEAC sur la paix, la radicalisation et l’extrémisme violent qui aura lieu très prochainement à Lomé.



Les deux chefs d’Etat qui président les sous-régions ouest africaine et centrale se rencontrent régulièrement pour des actions de maintien de paix et de règlement pacifique des crises ouvertes ou larvées dans les deux espaces communautaires et ailleurs en Afrique.