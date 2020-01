Visite de Jean-Baptiste Lemoyne à Libreville

Il s’entretiendra avec le président de la République gabonaise, Ali Bongo, et rencontrera également Alain-Claude Bilie By Nzé, ministre des Affaires étrangères, Jean-Marie Ogandaga, ministre de l’Économie et des Finances, et Lee White, ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer et de l’Environnement, avec lesquels il évoquera des questions liées aux renforcement de notre partenariat bilatéral et d’autres priorités communes.

Au cours de son déplacement, Jean-Baptiste Lemoyne rencontrera la communauté française au Gabon et posera la première pierre d’un nouveau bâtiment qui réunira prochainement l’ambassade et le consulat général de France à Libreville. Il échangera également avec des représentants d’entreprises françaises installées au Gabon et visitera l’École 241, une école gratuite de formation aux métiers du numérique, qui bénéficie du soutien technique et financier de la France.

