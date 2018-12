Visite de courtoisie du président de l’AIPS-Afrique Mitchell Obi au Comité National olympique et Sportif du Mali

Visite de courtoisie du président de l’AIPS-Afrique (http://AIPSAfrica.com) Mitchell Obi au Comité National olympique et Sportif du Mali représenté ici en image par le Président Habib Sissoko et au ministère des sports avec Me Jean Claude Sidibé . Mr Obi était accompagné par le président de l’AJSM Oumar Baba Traore et son 1er vice-président Baba […]

Visite de courtoisie du président de l’AIPS-Afrique (http://AIPSAfrica.com) Mitchell O...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...