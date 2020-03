Visite du CIRAD pour une collaboration scientifique avec l’Université du Ghana

Une délégation du CIRAD est venue au Ghana afin d’envisager le renouvellement du partenariat entre le CIRAD et l’université du Ghana et l’implantation de l’un de ses chercheurs, Dr Soullier, à l’Institut des recherches statistiques, sociales et économiques (ISSER) à partir de septembre 2020.

Frédéric Lançon, directeur de l’unité de recherche Acteurs, Ressources et Territoires dans le Développement et Dr Guillaume Soullier, chercheur spécialisé dans les l’organisation des filières agricoles, ont pu rencontrer Prof. George Obeng ADJEI, Directeur du Bureau de la recherche, de l’innovation et du développement (ORID) ainsi que les représentants de ISSER, Prof. Peter QUARTEY et Prof. Ankomah Felix ASANTE. Les échanges nourris promettent une collaboration fructueuse tant en recherche qu’en renforcement des capacités, notamment concernant les jeunes chercheurs.

Ce partenariat s’appuie sur un projet de recherche sur la filière cacao (projet DESIRA Cocoa4Future) qui vise à réduire la vulnérabilité des exploitations cacaoyères en Côte d’Ivoire et au Ghana tout en préservant l’environnement et en identifiant des leviers de durabilité socio-économique. Ce projet est dirigé par le CIRAD et financé par l’Union Européenne et l’Agence française de Développement.