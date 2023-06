Voix américaines au cœur de N'Djamena : Sydney Outlaw et Danny Zelibor captivent le public tchadien

Cette performance était organisée suite à une invitation de l'ambassade des États-Unis au Tchad et prévoit également des concerts à Ndjamena, avec la participation d'artistes locaux.



L'Ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Tchad, Alex Lakaris, a eu l'honneur d'assister à cette célébration musicale. Il s'agit de la deuxième représentation internationale de Sidney Outlaw et Danny Zelibor, mais la première sur le sol tchadien. La résidence de l'ambassadeur a été le cadre privilégié de cet événement, où les artistes ont partagé leur passion pour les droits civils à travers leur musique.



Ce concert a été l'occasion de découvrir les voix exceptionnelles de Sydney Outlaw et les talents pianistiques de Danny Zelibor. Le public a été emporté par leur interprétation unique des chansons américaines, reflétant à la fois le passé et le présent de la culture musicale des États-Unis.