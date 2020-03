Vols de rapatriement France/Tunisie et retour

Plusieurs vols de rapatriement pour la France sont programmés dans les 48 heures. Suivez attentivement les sites des compagnies aériennes :

Sur #Air France

1 vol Tunis - Paris-CDG lundi 16 mars à 20h00.

D’autres vols sont à l’étude pour demain.

Achat au comptoir de l’aéroport ou par internet.

Sur Transavia, 8 vols sont prévus mardi 17 mars :

2 vols Monastir - Paris-ORY

2 vols Djerba - Paris-ORY

4 vols Tunis - Paris-ORY

Vendus sur internet au tarif de 239 euros sans bagage, 250 euros avec 15kg de bagage. Rendez-vous sur le site de #Transavia.

Sur #Tunisair

2 vols prévus lundi 16 mars :

1 vol Tunis - Paris-ORY prévu à 16h10 puis Paris-ORY - Tunis à 19h30

1 vol Tunis-Lyon prévu à 21h puis retour.

2 vols prévus mardi 17 mars :

1 vol Djerba - Paris-ORY à partir de 16h.

1 vol Tunis – Marseille à partir de 19h puis retour.

Achat sur internet, au comptoir des aéroports ou en agence. Priorité aux porteurs de billet dont les vols ont été annulés.

D’autres vols sont en cours de programmation entre Djerba et Paris-ORY

Sur #Nouvelair

5 vols prévus et encore ouverts à la vente lundi 16 mars :

1 vol Tunis - Paris-CDG à 16h30

1 vol Tunis - Paris-CDG à 17h30

1 vol Tunis - Lyon à 18h30

1 vol Djerba - Paris-CDG 13h

1 vol Djerba - Lyon à 17h

5 vols prévus mardi 17 mars :

2 vols Tunis - Paris-CDG à 12h00 et 17h00

2 vols Djerba – Paris-CDG à 12h00 et 17h00 12h et 17h00

1 vol Tunis - Paris-CDG à 23h30

Achat comptoir ou sur internet.

Sur #Transavia

Transavia ouvre 2 vols supplémentaires ce mardi 17 mars, à la vente :

1 vol Djerba 19h35 - Orly 22h35

1 vol Monastir 19h50 - 22h50 Orly

Tous ces vols sont ouverts à la vente au tarif fixe de 250 euros ou l’équivalent en dinars tunisiens.

Pour en bénéficier, nous vous invitons à bien suivre les informations en temps réel sur les sites des aéroports de Tunis, Djerba et Monastir. Ces vols sont programmés pour aujourd’hui et demain ; compte tenu de l’évolution de la situation il ne peut y avoir de certitude que ce dispositif sera durable. Si vous voulez rejoindre votre pays de résidence ou, pour des motifs urgents, aller en Tunisie ou en France, nous vous invitons à saisir ces opportunités et de le faire dès à présent.