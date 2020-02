Proibição é feita pelas autoproclamadas Forças do Exército Nacional Líbio, LNA; organização alerta que medida dificulta esforços humanitários e de mediação em curso no país do norte da África. As Nações Unidas emitiram uma nota lamentando que voos regulares transportando funcionários da organização não tenham a permissão das autoproclamadas Forças do Exército Nacional Líbio,… Read […]

Proibição é feita pelas autoproclamadas Forças do Exército Nacional Líbio, LNA; organização alerta que m...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...