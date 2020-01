Vote par procuration

Un électeur absent le jour d’une élection (ou d’un référendum) peut voter par procuration; l’électeur absent choisit une personne qui doit voter à sa place selon les consignes données; l’électeur absent le jour de l’élection doit faire établir la procuration au plus tôt.

Vous êtes inscrit sur une liste électorale consulaire...

...et souhaitez établir une procuration auprès de la section consulaire de l’Ambassade de France au Zimbabwe et au Malawi.

Pour rappel, l’électeur (mandant) choisit une personne qui vote à sa place (mandataire). Cette personne doit être inscrite sur la même liste électorale consulaire que le mandant (mais pas nécessairement dans le même bureau de vote).

Vous pouvez au préalable vérifier votre situation électorale sur le site service-public, rubrique « Interroger sa situation électorale consulaire ». Vous devez renseigner vos nom, prénoms, sexe, date de naissance et indiquer le nom de liste électorale consulaire dans laquelle vous êtes inscrit(e).

Conditions et formalités

Un électeur mandataire ne peut détenir plus de 3 procurations et 1 seule d’entre elles peut être établie en France.

Pour établir une procuration auprès du poste de Harare, il est possible de :

se rendre à la section consulaire de l’Ambassade de France à Harare.

Remettre votre formulaire à l’agent du consulat lors d’une tournée consulaire.

Déposer votre procuration auprès de l’Agence consulaire de Blantyre, Malawi : M. Luc Deschamps, Consul honoraire - Adresse physique : Maison de la France, Kaohsiung Road, Top Mandala, Blantyre

Courriel : agenceconsulbt@gmail.com

Durée

L’électeur qui donne procuration choisit si la procuration est valable pour :

une seule élection (pour les 2 tours, sauf indication contraire),

une année,

une durée maximale de 3 ans (rien n’interdit de faire établir une procuration pour une durée plus courte : 2 ans par exemple)

Liste des pièces à fournir

Un formulaire CERFA que vous pourrez renseigner manuellement ou à l’aide d’un ordinateur avant impression sur deux feuilles (pas de recto verso).

Un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire par exemple).

Un récépissé vous sera remis une fois votre procuration acceptée.

Vous trouverez plus d’informations sur l’établissement des procurations, ainsi que le formulaire CERFA sur le site service-public. Vous pouvez également consulter la rubrique dédiée aux procurations sur le site France-Diplomatie.

Vous êtes inscrit sur une liste électorale en France...

...et souhaitez établir une procuration auprès de la section consulaire de l’Ambassade de France au Zimbabwe et au Malawi en vue de voter aux élections municipales des dimanches 15 et 22 mars prochain.

Pour rappel, seules les personnes inscrites sur une liste en France peuvent prendre part à ce scrutin, pour l’élection qui se déroule dans la commune dans laquelle ils sont inscrits.

L’électeur (mandant) choisit une personne qui vote à sa place (mandataire). Le mandataire désigné doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant (mais pas nécessairement dans le même bureau de vote). Cela n’empêche pas un électeur, de passage ou qui réside à l’étranger, d’établir sa procuration à l’étranger (auprès d’un consulat, d’une section consulaire d’Ambassade ou d’un consul honoraire de nationalité française).

Conditions et formalités

Avant de déposer votre demande, pour en assurer un traitement plus rapide, vous devez vérifier votre situation électorale sur le site service-public, rubrique « Interroger sa situation électorale ». Vous renseignerez vos nom, prénoms, sexe, date de naissance et indiquerez le nom de la commune dans laquelle vous êtes inscrit(e).

Une fois que vous avez vérifié votre situation électorale, imprimez votre attestation pour la présenter au moment du dépôt de votre procuration.

Liste des pièces à fournir

L’attestation d’inscription mentionnée ci-dessus.

Le formulaire CERFA que vous pourrez renseigner manuellement ou à l’aide d’un ordinateur avant impression sur deux feuilles (pas de recto verso).

Un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire par exemple).

Un récépissé vous sera remis une fois votre procuration acceptée.

Vous trouverez plus d’informations sur l’établissement des procurations, ainsi que le formulaire CERFA sur le site service-public. Vous pouvez également consulter la rubrique dédiée aux procurations sur le site France-Diplomatie