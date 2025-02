WEF25 : L’Arabie saoudite « réécrit les règles du jeu économique »

Au cours de la session intitulée « Les changements économiques de l’Arabie saoudite », Son Excellence M. Mohammed A. Aljadaan, ministre des Finances, a décrit les principales forces derrière la transformation du Royaume : « La nation en entier s’est mobilisée aux côtés de Saudi Vision 2030. Il existe une vision très claire vers laquelle convergent tous les citoyens ainsi que le monde des affaires et le gouvernement. Nous avons un leadership qui adopte une vision à long terme, prêt à prendre des décisions difficiles et à être cohérent avec celles-ci. »





Plus tôt dans la journée, durant la session ayant pour thème « La voie à suivre pour faire évoluer l’IA », Son Excellence M. Abdullah A. Alswaha, ministre des Communications et des Technologies de l’information, a souligné les efforts du Royaume favorisant le dialogue mondial visant à pousser vers un progrès inclusif. Il a déclaré : « Aujourd’hui à Davos, le Royaume est en train de travailler de concert avec des partenaires, des innovateurs et des décideurs politiques partageant les mêmes idées pour voir comment nous pouvons, à notre époque, tirer parti de notre avantage concurrentiel et de notre position pour servir l’humanité et stimuler l’économie de l’IA. »







De son côté, Son Excellence M.Bandar I. Alkhorayef, ministre de l’Industrie et des Ressources minérales, a participé à la session intitulée « Infrastructure industrielle de nouvelle génération ». Il a ainsi déclaré : « Actuellement, ce que nous faisons en Arabie saoudite, en termes d’aspiration à diversifier notre économie, peut être rendu possible grâce à la technologie. Grâce aux efforts déployés aujourd’hui par le gouvernement, il est évident que nous accordons la priorité à l’infrastructure numérique et à la connectivité. Nous croyons fermement que l’industrie manufacturière est un secteur important pour la croissance de l’économie et nous nous engageons à construire les technologies qui façonneront son avenir. »



De son côté, Son Excellence M. Fayçal F. Alibrahim, ministre de l’Économie et de la Planification a déclaré : « Nous recherchons tous des moteurs de croissance. L’histoire du Royaume est un exemple de la manière dont la transformation est un moteur de croissance. Malgré la tiédeur des années vingt, le Royaume a été en mesure de lancer de nouveaux moteurs de croissance et de continuer à avancer. »







Par ailleurs, la Commission royale pour Jubail et Yanbu (RCJY) a annoncé que la ville industrielle de Jubail est devenue la première ville de la région à rejoindre l’initiative Transitioning Industrial Clusters to Sustainable Development (Transition des pôles industriels vers le développement durable) du WEF. Lancée par le WEF à Davos 2025 en collaboration avec Accenture et l’Electric Power Research Institute (EPRI), cette initiative vise à accélérer la décarbonisation des pôles industriels.



En outre, lAutorité de recherche, de développement et d’innovation a publié un rapport spécial sur l’« Accélérateur des marchés de demain de l’Arabie saoudite ». Une initiative lancée en collaboration avec le réseau d’accélérateurs du WEF. Le rapport souligne les efforts de l’initiative visant à stimuler la transformation économique grâce à des solutions innovantes axées sur l’entrepreneuriat, tout en décrivant sa vision pour favoriser la croissance des principaux marchés émergents du Royaume. Il explore également la manière dont l’initiative relève les défis et accélère le développement pour s’aligner sur les objectifs de Saudi Vision 2030.