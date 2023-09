Wakit Tamma demande le retrait de l'armée française du Tchad

Les membres de Wakit Tamma ont exprimé leur profonde inquiétude quant à la situation à Faya et ont dénoncé le "meurtre brutal du jeune tchadien, Mahamat Dakou, par les forces françaises". Selon le parquet d'instance de N'Djamena et les autorités provinciales du Borkou, l'infirmier militaire français a été attaqué au scalpel par le militaire tchadien et a agi par légitime défense.



Le porte-parole de la section politique de Wakit Tama, Hamza Mahamat Moussa, a souligné que "le Tchad était en retard depuis que la France avait octroyé une "fausse indépendance" au pays, alors que d'autres nations luttaient pour obtenir une indépendance totale". Selon lui, "les accords entre la France et le Tchad ne servent pas les intérêts de la nation tchadienne."



Hamza Mahamat Moussa a annoncé que les membres de Wakit Tamma se tiennent aux côtés de la famille de la victime et leur apporteront tout leur soutien en ces moments difficiles. Il a affirmé que Wakit Tamma soutient toutes les décisions et actions entreprises par les habitants de Faya.



Le porte-parole a qualifié cet acte de "criminel" et "immoral", en violation des droits de l'homme et de la souveraineté nationale. Il a appelé tous les Tchadiens "qui défendent la justice et l'équité à se rassembler pour faire front commun."



Enfin, Hamza Mahamat Moussa a annoncé que Wakit Tamma prévoyait d'organiser une manifestation pacifique en solidarité avec la famille de la victime et pour exiger le retrait immédiat des forces françaises du territoire national. Il a également exhorté le président de la transition à ordonner le départ des forces françaises dans les plus brefs délais.