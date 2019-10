Washington, DC : Diner en l’honneur de la Première Dame de Côte d’Ivoire, Madame Dominique Ouattara

La communauté ivoirienne résidant aux Etats-Unis avec à sa tête l’Ambassadeur Haïdara Mamadou et son épouse a rendu un vibrant hommage à la Première Dame de Côte d’Ivoire, Madame Dominique Ouattara, le jeudi 19 septembre 2019, à la Salle des Fêtes de l’Ambassade de Côte d’Ivoire aux Etats-Unis, au cours du diner offert en son honneur, en marge de la mission qu’elle a conduite aux Etats-Unis en sa qualité de Présidente du Comité interministérielle de lutte contre le travail des enfants.

Des officiels américains, des Ambassadeurs, des Représentants du secteur privé, des ONG, ainsi que des partenaires au développement, ont pris part à ce diner d’hommage.

Les Enfants ivoiriens vivant aux Etats-Unis ont tenu à exprimer leur gratitude à la Première Dame pour ses activités menées à travers sa Fondation Children of Africa et le Conseil National de Surveillance des Actions de Lutte contre la Traite, l’Exploitation et le Travail des enfants.

« Nous avons appris que vous êtes venue ici, aux Etats Unis, dans le cadre de la lutte contre l’exploitation des enfants dans les plantations de cacao en Côte d’Ivoire. Cela témoigne, une fois de plus, de l’amour et de l’affection que vous avez pour nous les enfants. C’est pourquoi, nous vous disons merci pour vos actions sociales et humanitaires en faveur de la protection des droits des enfants », a déclaré Mademoiselle Priscille Koffi, 12 ans, au nom des enfants ivoiriens vivant aux Etats-Unis.

Les enfants ont également salué le leadership du Président de la République de Côte d’Ivoire, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, pour les mesures prises par le Gouvernement ivoirien pour assurer l’épanouissement des enfants en Côte d’Ivoire.

Un point de vue partagé par le Chef de Mission de l’Ambassade de Côte d’Ivoire aux Etats-Unis, l’Ambassadeur Haïdara Mamadou qui a souligné que « Grâce au combat acharné de la Première Dame, le Gouvernement ivoirien a depuis quelques années pris des mesures qui ont permis de concrétiser des actions multiformes aux fins d’éliminer les pires formes de travail des enfants dans les plantations de cacao en Côte d’Ivoire ».

Il convient de rappeler qu’au cours de son séjour aux Etats-Unis, Madame la Première Dame, accompagnée d’une importante délégation, a rencontré des hommes politiques et des acteurs de la Société civile des Etats-Unis pour leur livrer la teneur de son plaidoyer en faveur de la lutte contre le travail d’enfants en Côte d’Ivoire.

