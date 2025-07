Washington annonce un investissement stratégique pour renforcer la sécurité alimentaire en Afrique

La Société américaine de financement du développement international (DFC) a annoncé le 9 juillet 2025 un investissement stratégique pour soutenir le développement du projet Banio Potash Mine à Mayumba, au Gabon, marquant une avancée majeure dans les efforts visant à stabiliser et renforcer la sécurité alimentaire sur le continent africain.



L’annonce a été faite par Conor Coleman, directeur des investissements et Chef de cabinet de la DFC, lors d’une cérémonie de signature officielle à laquelle ont pris part le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, ainsi que les responsables de Millennial Potash, notamment le PDG Jason Wilkinson et le président du conseil d'administration Farhad Abasov.



Un projet minier stratégique pour l’agriculture africaine L’investissement de la DFC permettra à Millennial Potash de finaliser l’étude de faisabilité du projet Banio, qui deviendrait la première mine de potasse en Afrique. La potasse est une composante essentielle des engrais, fournissant du potassium, un nutriment clé pour améliorer la productivité agricole. « Ce projet transformateur permettra d’assurer aux agriculteurs africains un accès durable à des engrais essentiels », a déclaré Conor Coleman.



« Il positionnera le Gabon comme le seul pays exportateur de potasse en Afrique, renforçant ainsi sa place dans la chaîne d’approvisionnement agricole mondiale. » Un partenariat triplement gagnant : local, continental et stratégique Cet investissement soutenu par le gouvernement gabonais répond à un enjeu continental de souveraineté agricole.



En réduisant la dépendance aux importations d’engrais, le projet contribue à stabiliser les chaînes d’approvisionnement agricoles locales, tout en créant des opportunités économiques durables.



Jason Wilkinson a salué l’engagement de la DFC, soulignant que ce soutien arrive à un moment crucial : « Nous approchons la fin de notre deuxième phase de forage et nous nous préparons à passer à l'étape du développement. Ce soutien américain permet de réduire considérablement les risques du projet et ouvre la voie à une étude de faisabilité bancaire plus tard cette année. »



L’Afrique, priorité majeure de la DFC Avec plus de 13 milliards de dollars investis cumulativement en Afrique, le continent constitue la principale zone d’intervention de la DFC. Ce nouveau partenariat avec le Gabon illustre l’engagement constant des États-Unis à favoriser une croissance inclusive, durable et mutuellement bénéfique en Afrique.



En soutenant le projet Banio, la DFC vise non seulement à renforcer la sécurité alimentaire, mais aussi à ouvrir de nouveaux marchés, à stimuler les échanges commerciaux et à promouvoir la prospérité régionale. « Le partenariat entre la DFC et Millennial Potash est un exemple concret de la manière dont les États-Unis collaborent avec l’Afrique pour bâtir un avenir plus sûr, plus prospère et plus résilient », conclut Conor Coleman.