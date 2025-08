Washington et N’Djamena renforcent leur alliance sécuritaire face aux défis régionaux

Le ministre était entouré de ses proches collaborateurs, notamment : Le Secrétaire général adjoint, le Commissaire divisionnaire Dr Issakha Haroun Bechir ; Le Commissaire divisionnaire Adoum Dadi ; Le Directeur de cabinet Bakonou Jacob Vidakna ; Le Directeur général premier adjoint de la Police nationale, le Contrôleur général Paul Manga ; Et le Directeur général des Renseignements et d’Investigations (DGRI), le Contrôleur général Souleymane Abdoulaye Tahir.



Tous ont chaleureusement accueilli les hôtes venus renforcer les liens sécuritaires entre le Tchad et les États-Unis.



Au cœur des échanges : une volonté commune de partager les expériences, d’intensifier la collaboration opérationnelle et de bâtir un partenariat sécuritaire robuste, à la hauteur des enjeux régionaux et internationaux.



Le ministre Ali Ahmat Aghabache s’est déclaré satisfait de la teneur des discussions, qu’il a qualifiées de « riches, franches et constructives ».



Prenant la parole à l’issue de l’audience, M. William Flens a salué la disponibilité des autorités tchadiennes et leur engagement constant pour la sécurité collective : « Cette visite s’inscrit dans le cadre de notre partenariat continu. Nous tenons à exprimer notre gratitude au ministre Ali Ahmat Aghabache pour son dévouement à renforcer la coopération bilatérale. Vos efforts sont non seulement appréciés, mais ils contribuent de manière significative à la réalisation de nos objectifs communs en matière de paix et de stabilité. »



En marge de la rencontre, les deux parties ont exprimé leur volonté de consolider les échanges dans d’autres secteurs stratégiques.



La réunion s’est conclue sur une note de confiance et de convergence de vues, les deux pays réaffirmant leur engagement à maintenir une coopération étroite et durable. Le Tchad et les États-Unis, unis par une vision partagée de la sécurité, entendent œuvrer main dans la main pour un avenir plus sûr.