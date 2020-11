Webb Fontaine honoré d’être désigné parrain du sommet inaugural virtuel Bloomberg Invest Africa

Le Groupe Webb Fontaine (www.WebbFontaine.com) est fier d’annoncer son parrainage de la toute première manifestation de Bloomberg Invest Africa, qui se tiendra virtuellement le 24 novembre 2020.

Cet évènement global virtuel rassemblera un panel d’experts de très haut niveau, de ministres, ainsi que de professionnels régionaux et mondiaux, qui étudieront en profondeur les défis et opportunités que rencontrent les pays et les milieux d’affaires du continent. Webb Fontaine, en tant que l’un des plus importants fournisseurs mondiaux, et notamment en Afrique, de solutions douanières et commerciales, apporte avec fierté son soutien à cet important événement inaugural.

Grace à son maillage étendu dans toute l’Afrique de projets à dominante digitale et technique, Webb Fontaine se trouve à la pointe du déploiement des dernières technologies innovatives, soutenues, et immersives, dans les domaines les plus avancés des pratiques et techniques commerciales et douanières.

Le groupe s’active à mettre en œuvre et développer de nouveaux concepts et méthodes de travail, qui sont en train de transformer rapidement et effectivement le paysage douanier et commercial à travers l’Afrique, et en donnant à des pays tels le Nigeria, la Côte d’Ivoire, et l’Ethiopie, utilisateurs actifs de solutions créées par Webb Fontaine, les bases d’un succès soutenu.

Bloomberg est l’une des sources au monde les plus fiables d’informations instantanées commerciales et financières, de débats d’experts, et de l’analyse des politiques régionales et globales ainsi que des tendances et de leur évolution. L’évènement Bloomberg Invest Africa examinera quelques-unes des questions les plus importantes pour le continent, aujourd’hui et pour l’avenir.

Ce forum envisagera l’impact du Covid-19 sur l’écosystème du commerce et des affaires, et les différents plans d’action pour le rétablissement adoptés par les Etats, les administrations, et les milieux d’affaires, ainsi que les facteurs qui font l’attractivité de l’Afrique en tant que destination d’investissement.

Les intervenants de Bloomberg Invest Africa seront Kevin Daly, Directeur des investissements pour les Marchés Emergents Endettés, Aberdeen Standard Investments, Son Excellence Vera Daves de Sousa, Ministre des Finance de la République d’Angola, Nitin Gajria, Directeur pour l’Afrique sub-Saharienne, Google, Son Excellence Amadou Hott, Ministre de l’Economie, de la planification, et de la Coopération, République du Sénégal, et le Dr. John Nkengasong, Directeur, Africa CDC.

Pour vous inscrire, consultez events.bloomberglive.com/invest-africa-2020.

A propos de Webb Fontaine :

Webb Fontaine (www.WebbFontaine.com), qui jouit de la confiance des Etats du monde entier, propose des solutions intégrées pour accélérer le développement du commerce et sa modernisation. Le Groupe a recours à des technologies de pointe, y compris l’intelligence artificielle, pour permettre aux pays de se positionner comme leaders de l’avenir du commerce.

Le transfert de connaissances est au cœur des activités de Webb Fontaine. Il repose sur un noyau d’experts qui travaillent dans le monde entier, dynamisant ainsi les différentes communautés et les gouvernements.

En tant que l’un des principaux acteurs du secteur, et doté de son plus important centre de Recherche et Développement, Webb Fontaine met sans cesse au point les procédures de commerce international reliant les pays, les frontières, et les hommes.

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.WebbFontaine.com.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/webb-fontain...