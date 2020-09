Webb Fontaine nomme un nouveau CEO

Webb Fontaine (www.WebbFontaine.com) a annoncé aujourd’hui la nomination d’Alioune Ciss comme nouveau CEO à compter du premier janvier 2021. Il remplacera Didier Reymond qui a conduit avec succès la société depuis 2016.

Alioune Ciss était jusqu’à présent directeur exécutif des ventes et a joué un rôle majeur dans la stratégie de développement de Webb Fontaine, ainsi que dans le déploiement dans le monde entier de projets de pointe pour la modernisation douanière et sa digitalisation, et en étroite collaboration avec les Etats partenaires.

Didier Reymond a déclaré: “Bien que se retirer d’une société et d’une équipe pour lesquelles j’ai un immense enthousiasme n’est pas une décision facile, l’une des responsabilités essentielles d’un bon chef est de décider stratégiquement du bon moment où passer le flambeau à la bonne personne“.

“Tout au long de sa carrière, Alioune Ciss s’est acquis une réputation méritée dans les domaines de la Douane et du commerce international, en sachant combiner stratégiquement les nouveaux concepts et technologies à mettre en place, tout en changeant les mentalités. Je suis certain qu’il s’appuiera avec succès sur l’élan acquis ces quelques dernières années, et définira, mènera, et réalisera notre nouvelle phase de croissance.“

Alioune Ciss a rejoint Webb Fontaine en 2015, et apporte dans son nouveau rôle la grande expérience qu’il a acquise à la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, où il a exercé pendant dix ans.

“C’est avec humilité et ardeur que je deviens le nouveau CEO de Webb Fontaine, appelé à travailler avec quelques-uns des plus grands spécialistes du secteur. Au moment où, en cette période perturbée, les Etats rencontrent de sérieuses difficultés, nous voyons le potentiel du commerce globalisé s’il est soutenu par nos produits, car ces derniers proposent une réelle transformation grâce à l’intelligence artificielle. Webb Fontaine a beaucoup investi dans toutes les technologies et nous sommes prêts à libérer cette valeur ajoutée au service de tous. Cela nous positionne parfaitement auprès des Etats du monde entier qui souhaitent moderniser leurs processus ainsi que leurs systèmes“ a dit Alioune Ciss.

Tandis qu’Alioune Ciss devient CEO, Samy Zayani est nommé directeur exécutif des ventes et appuiera la société dans sa politique dynamique de croissance à travers le monde.

Samy Zayani, qui a intégré Webb Fontaine en 2012, a joué un rôle primordial dans l’expansion de Webb Fontaine. Il a dirigé le développement, la commercialisation, et le déploiement de projets de pointe dans le monde entier, parmi lesquels des programmes de réformes pour les gouvernements de Guinée, du Bénin, et de Côte d’Ivoire.

Avant de rentrer chez Webb Fontaine, Samy Zayani travaillait chez Proctor & Gamble, où il a acquis une solide formation du marketing et des stratégies de produits. Son expérience du marketing associé aux ventes est essentielle pour le développement de la marque auprès de nouveaux marchés et de nouvelles régions.

Pascal Minvielle, Directeur Exécutif pour la Technologie et l’Implémentation des Projet, et Francois Bonvin, Directeur Exécutif pour les Finances, les Affaires Juridiques, et les Ressources Humaines conservent leurs fonctions actuelles.

