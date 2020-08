Webinaire : « Promouvoir les technologies des énergies renouvelables pour le développement durable en Afrique post Covid-19 »

Quoi ? Webinaire sur le thème : Promouvoir les technologies des énergies renouvelables pour le développement durable en Afrique post Covid-19 »

Qui ? L’Initiative de l’Afrique sur les énergies renouvelables (AREI) et l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA)

Quand ? Jeudi 10 septembre 2020, de 11h00 à 12h30 (GMT)

Où ? En ligne

L'Initiative de l’Afrique sur les énergies renouvelables (AREI), un fonds sur les énergies renouvelables en Afrique hébergé par la Banque africaine de développement et l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) organisent, le jeudi 10 septembre 2020, un webinaire sur le rôle de l'innovation technologique et la numérisation du système électrique pour une transition énergétique socialement inclusive afin d’atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) et l'Agenda 2063.

La rencontre virtuelle réunira des institutions techniques africaines et non africaines, des organisations internationales, le secteur privé et la société civile.

Le webinaire a pour principaux objectifs de (i) comprendre le rôle clé de la transition énergétique en Afrique dans la période post-pandémique vers un développement durable et une meilleure résilience ; (ii) discuter du rôle crucial de l'innovation et en particulier de la numérisation des systèmes énergétiques dans la transition énergétique ; (iii) identifier des actions stratégiques par le biais des énergies renouvelables pour stimuler la transition énergétique et stimuler le développement socio-économique du continent de manière durable et juste.

L'événement aura lieu le 10 septembre de 11h00 à 12h30 (GMT), et sera découpé en plusieurs séquences :

-Remarques introductives :

M. Gurbuz Gonul, directeur de l'engagement et des partenariats avec les pays, IRENA

Mme Safiatou Alzouma Nouhou, directrice de l'Unité indépendante de mise en œuvre, AREI

-Présentation :

M. Francisco Boshell, analyste des normes et des marchés des technologies des énergies renouvelables, IRENA

-Intervention des membres du comité technique de l’AREI.

Interventions d'experts de pays africains, d'organisations régionales et des partenaires au développement :

M. Amine Idriss Adoum, directeur de l'exécution des programmes et de l'intégration économique régionale, AUDA-NEPAD

M. Michael Kiza, expert en gestion de programme, EACREEE

M. Jean Koutele, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC

M. Bah Saho, directeur exécutif par intérim, ECREEE

Dr Maged K. Mahmoud, directeur exécutif par intérim, RCREEE

M. Kudakuwashe Ndhlukula, directeur exécutif, SACREEE

M. Stefano Signore, chef de l'unité "Énergie durable et changement climatique", UE-DEVCO

M. Daniel Schroth, directeur par intérim pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique et conseiller auprès du vice-président du Complexe énergie, climat et croissance verte, Banque africaine de développement

M. Federico Bonaglia, directeur adjoint du centre de développement de l'OCDE

Questions et commentaires des participants : pour participer à cet événement virtuel, veuillez-vous inscrire ici