Werley Nortreus: “Chers États-Unis et Américains, je ne suis pas votre ami”

4 Juin 2020

Werley Nortreus, le leader politique et auteur haïtien de 26 ans a déclaré à la radio qu'il exhortait les Noirs à arrêter de voter et à retourner en Afrique où d'où ils venaient au lieu de rester aux États-Unis et de se faire tuer pour rien.

Un pays comme les États-Unis, où le fait d'être noir est un crime pour la plupart des blancs à travers le pays, mais les dirigeants noirs recherchent des réponses depuis le premier jour pour résoudre ces problèmes. Malheureusement, les suprématies blanches et les blancs au pouvoir qui dirigent le système raciste et corrompu ont refusé de changer de tels comportements.



Cependant, si vous regardez l'histoire des États-Unis, vous remarquerez que des policiers blancs ont tiré et tué des noirs non armés pendant une décennie. Malheureusement, la plupart des cas de ces meurtres ne sont toujours pas résolus parce que les policiers qui ont abattu les Noirs non armés à travers le pays ne sont pas derrière le bar où ils devraient être.



«J'ai vu trop de meurtres et j'ai vu trop de Noirs innocents mis en prison et en prison par des policiers blancs juste pour ruiner leur réputation et leur caractère. En réalité, cela doit cesser, mais ils ne cesseront de le faire que si nous prenons des mesures sévères à leur égard. Quand cela s'arrêtera-t-il? », A déclaré M. Werley Nortreus, le fondateur de Haitians Lives Matter, alors qu'il discutait de ces questions sur une station de radio haïtienne locale appelée Bon Déjeuner! Radio ou BDR! Live en Haïti.



Le mercredi 3 juin 2020, le leader politique haïtien de 26 ans, Werley Nortreus, exhorte les Noirs aux États-Unis à cesser de voter pour les démocrates et les républicains afin que le président américain Donald Trump et les démocrates ne soient pas réélus encore une fois parce que ces deux partis sont racistes et insouciants quant à la souffrance des Noirs à travers le monde. Cependant, Werley Nortreus exhorte les Noirs à commencer à planifier leur retour en Afrique ou dans les lieux d'où ils viennent à la place.



«Voter pour les démocrates ou les républicains est une perte de temps car les deux partis sont racistes et n'ont jamais rien fait pour la communauté noire. Les deux parties ne se soucient que de leurs amis blancs. », A déclaré M. Werley Nortreus, le leader politique haïtien et fondateur de Vanyan Sòlda Ayiti et A New Haïti Before 2045 (ANHB 2045).



Selon l'histoire des États-Unis, les Américains étaient l'une des races blanches qui ont maintenu les Noirs ou les ancêtres noirs en esclavage pendant plus de 400 ans jusqu'à des révoltes et des révolutions.



«Je n'oublierai jamais comment les Blancs ont gardé les Noirs en esclavage pendant environ 400 ans et comment ils ont maltraité et tué des noirs à cause de la couleur de leur peau. Chers États-Unis et Américains, je ne suis pas votre ami. », A déclaré M. Werley Nortreus, fondateur de Haitians Lives Matter.



Dans le passé, pendant la période de la traite des esclaves de l'Atlantique, d'environ 1526 à 1867, quelque 12,5 millions d'esclaves avaient été expédiés d'Afrique et 10,7 millions étaient arrivés dans les Amériques. La traite des esclaves de l'Atlantique était probablement la plus coûteuse en vies humaines de toutes les migrations mondiales à longue distance. Les premiers Africains contraints à travailler dans le nouveau Monde sont partis d'Europe au début du XVIe siècle, pas d'Afrique. Le premier voyage d'esclave direct de l'Afrique vers les Amériques a probablement navigué en 1526.



Le volume d'esclaves emportés d'Afrique atteignait trente mille par an dans les années 1690 et quatre-vingt-cinq mille par an un siècle plus tard. Plus de huit Africains sur dix contraints à la traite des esclaves ont fait leur voyage au cours du siècle et demi après 1700. Malheureusement, les esclaves ont souffert d'une variété de maladies misérables et souvent mortelles en raison de la traite des esclaves de l'Atlantique et de conditions de vie et de travail trop inhumaines. . Les taux de mortalité infantile et juvénile étaient deux fois plus élevés chez les enfants esclaves que chez les enfants blancs du sud. La moitié de tous les enfants esclaves est morte au cours de leur première année de vie. La sous-alimentation chronique est l'un des principaux facteurs à l'origine du taux élevé de mortalité infantile et juvénile.



«De nos jours, l'esclavage existe toujours et j'en suis tellement malade et fatigué. Comment puis-je être un ami avec les États-Unis et les Américains après avoir maltraité et détruit beaucoup de vies noires comme si cela n'avait pas d'importance? », A déclaré M. Werley Nortreus le mercredi 3 juin 2020, lors d'une interview lors de la description le meurtre et l'humiliation de l'homme de 46 ans appelé George Floyd.







