Western Union nomme un nouveau Vice-Président Régional pour l'Afrique du Nord, Centrale et de l'Ouest

CASABLANCA — La société Western Union, leader dans le domaine du transfert d'argent international et multidevises, a nommé Mohamed Touhami el Ouazzani au poste de Vice-Président Régional pour l’Afrique du Nord, Centrale et de l’Ouest, basé à Casablanca, afin de diriger les activités de Western Union dans la région, en mettant l'accent sur l’expansion du transfert digital d'argent, le renforcement du réseau des agents partenaires et un service client exceptionnel de bout en bout.



« Mohamed apporte à Western Union une riche expérience et une expertise issue de diverses industries des secteurs de la finance, des Fintech et du commerce de détail », a déclaré Alexandru Badulescu, Vice-Président et Directeur Général de Western Union Global Money Transfer pour le Moyen Orient et l'Afrique. « Il jouera un rôle essentiel dans la conduite stratégique d'initiatives qui accéléreront la croissance de Western Union dans la région avec une double orientation digitale et physique. »



Dans un marché mondial de transferts de fonds évalué à plus de 700 milliards USD1, Western Union établit les normes en matière de Transfert d'Argent à l’international, en assurant à l’ensemble de ses clients un transfert de devises fluide entre le monde du digital et les réseaux physiques.



Les clients peuvent ainsi envoyer de l'argent en fonction de leurs besoins en toute transparence à travers le monde, en utilisant différents canaux, selon leur disponibilité dans les pays où Western Union est présente.



Ces envois peuvent se faire soit via l'application mobile de Western Union, soit sur Westernunion.com, ou en personne dans un point de vente. La réception est possible directement sur un compte bancaire, un portefeuille électronique ou en espèces.



« Western Union est prête à répondre efficacement à l’évolution des besoins d'un marché en constante transformation, en offrant à ses clients un large choix de modes et moyens de transferts », a déclaré M. Ouazzani.



« C’est un moment passionnant de rejoindre une telle entreprise qui a pour vision de servir ses clients de façon diversifiée à travers une multitude de canaux de distribution, tout en s’adaptant de manière régulière et constante aux nouvelles évolution technologiques.



Western Union apporte une réponse innovante et adaptée aux nouvelles exigences et demandes de ses clients qui naviguent constamment entre les mondes du digital et du physique.



Elle accomplit cela en respectant les réglementations en vigueur à travers le monde, tout en apportant une plateforme de transferts fiable et en mettant le client au centre de ses orientations. »



Avant de rejoindre Western Union, Ouazzani a également occupé des postes de direction dans des entreprises leaders du marché telles que Visa Inc, M2M Group et Goodyear.