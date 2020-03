ACTUALITES XinaBox - Atteindre les étoiles

- 26 Mars 2020





De la collecte de données en Antarctique gelé au prototypage rapide de circuits sur la Station spatiale internationale (SSI), XinaBox (https://XinaBox.cc), une société sud-africaine aux débuts modestes, réinvente la façon dont nous abordons l'IdO (Internet des Objets) tout en inspirant les étudiants à suivre une carrière dans les STIM (STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques)). En 2008, Bjarke Gotfredsen et Judi Sandrock ont ​​fondé la Meta Economic Development Organisation (MEDO) - une organisation de développement à but non lucratif sud-africaine qui met en œuvre des programmes STIM sur mesure d'entreprenariat et d'enseignement secondaire. Leur objectif initial était de tirer parti des sciences spatiales pour motiver les élèves des écoles secondaires d'Afrique du Sud à poursuivre une carrière dans les STIM. Ils ont commencé à expérimenter la modularisation de puces informatiques qui pouvaient être connectées sans souder les composants ensemble dans le but d'améliorer la sécurité des étudiants tout en accélérant le processus pour terminer les expériences. La société a réussi à surmonter cette barrière que l'on trouve dans l'électronique et a développé divers modules xChips qui sont maintenant vendus sous le nom commercial Xinabox. Prononcée « X-in-a-box (en français « X dans une boîte », la société a été officiellement créée en 2015 par Bjarke, Judi et Daniel Berman avec son siège social en Afrique du Sud tout en étant enregistrée en Irlande et aux États-Unis à des fins de brevet et de distribution. Les xChips sont un ensemble modulaire de puces informatiques qui peuvent être utilisées pour fabriquer une station météo, un satellite ou même une fusée. Les composants sont plug-and-play (clé en main) et peuvent être réutilisés pour différentes applications dans le développement rapide et le prototypage de produits ainsi que des expériences de type STIM au niveau scolaire et universitaire. La large gamme de modules xChip de XinaBox comprend des cartes processeur, des cores, des capteurs, des dispositifs d'alimentation, de communication, de sortie, de contrôle et de stockage ainsi qu'une variété de fonctions de prise en charge, y compris LoRa, Bluetooth et WiFi, écrans OLED, détection tactile capacitive, détection de proximité, détection de température, détection d'humidité, modules d'entrée numériques et analogiques universels, et autres modules sont ajoutés en permanence. Judi Sandrock a déclaré que XinaBox a été développée pour être utilisée dans les écoles et les espaces de fabrication pour que les utilisateurs puissent construire des appareils électroniques sans soudure, maquettage ni utilisation de consommables. « Les xChips sont abordables, réutilisables et suffisamment robustes pour construire des satellites à lancer dans l'espace. XinaBox a radicalement changé l'enseignement des STIM en garantissant que les étudiants et les fabricants peuvent accéder directement à l'IdO et au développement de logiciels sans aucune connaissance électronique ni équipement de laboratoire. » Les kits XinaBox sont déjà utilisés avec succès dans les écoles des États-Unis et d'Afrique du Sud. Le concept xChip offre une grande variété de fonctions électroniques disponibles dans un format modulaire normalisé qui peut être assemblé, dans n'importe quel ordre, pour construire des appareils électroniques rapidement et facilement. Aucune soudure ni aucune maquette n'est requise et les utilisateurs peuvent commencer à coder en quelques minutes sans connaissance préalable en électronique, car il n'est pas nécessaire de concevoir et de déboguer du matériel. xChips fonctionne dans tous les environnements de programmation populaires. Les puces xChips permettent une intégration transparente avec les ordinateurs monocarte (SBC), les systèmes embarqués et d'autres environnements de programmation matérielle. Certaines des xChips sont développées pour construire des stations météorologiques et des expériences scientifiques en orbite terrestre extrêmement basse (ELEO) à bord de petits satellites. En 2017, la polyvalence et l'abordabilité des puces ont attiré l'attention de Brian Andrew, directeur général de RS Components en Afrique subsaharienne. Il a facilité une réunion avec l'équipe mondiale et après avoir été examiné, la gamme a été approuvée pour une sortie en 2018 et est maintenant vendue dans le monde entier sur les différents sites Web de RS. Brian a dit qu'il était surpris par l'ingéniosité de XinaBox. « Lorsque j'ai découvert Xinabox et les xChips pour la première fois, je savais que cela faisait partie de la gamme RS mondiale. Je suis vraiment fier que nous ayons une invention sud-africaine à proposer au reste du monde. Ce produit change la donne pour l'industrie de l'IdO et l'enseignement des STIM. Le meilleur est qu'il est compatible avec Raspberry Pi, Arduino et d'autres cartes de développement. C'est une solution plug & play simple forgée au cœur de l'Afrique », a-t-il déclaré. XINABOX À BORD DE LA STATION SPATIALE INTERNATIONALE (SSI) En février 2020, XinaBox s'est associée à l'organisation américaine Quest for Space pour lancer des expériences sur la Station spatiale internationale (SSI). L'expérience XinaBox a été lancée vers la SSI le 7 février 2020 avec le nouveau XK92 xChips - le dernier kit de Xinabox développé pour la mission de la SSI. Le kit était à bord du véhicule de lancement sans pilote Northrop Grumman NG-13 de l'installation de vol Wallops de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) à Wallops Island, en Virginie. À bord de la SSI, la charge utile XinaBox collectera des données telles que la pression, la température, l'humidité, la force g et l'accélération. Les informations seront stockées sur une carte SD pour être évaluées une fois les expériences de retour sur Terre. ENVIRONNEMENT DES MONITEURS XINABOX EN ANTARCTIQUE Depuis mi-février 2020, une plate-forme de surveillance environnementale XinaBox, fabriquée à partir du kit phare XK01, a été placée à l'extérieur de la base SANEA IV de l'Antarctique - surveillant et rapportant des données en direct à une plate-forme IdO. Cette station de recherche est située à plus de 4000 km au sud du Cap à Vesleskarvet, à environ 160 km de la lisière de la banquise. L'Agence spatiale nationale sud-africaine (SANSA) et le Programme national antarctique sud-africain (SANAP) utilisent la base pour la recherche dans les domaines de l'océanographie, de la biologie, de la géologie, de la géomorphologie et des énergies renouvelables. Soutenu par SANSA, la plate-forme de surveillance environnementale XinaBox vise à impliquer des écoliers d'Afrique du Sud et du monde entier, en leur donnant la chance de faire partie de cette mission et de contribuer à la science qui est entreprise à la station de base. Distribué par APO Group pour RS Components.

Media files



Télécharger le logo





Source : Source : https://www.africa-newsroom.com/press/xinabox--rea...





Dans la même rubrique : < > Coronavirus - Gabon : Conférence de presse du mercredi 25 mars 2020 République Démocratique du Congo – Coronavirus : La RDC lance un site d’information officiel sur le COVID-19 Coronavirus – Sénégal : Communique N°24