AFRIQUE YKBS reçoit l’accréditation nationale pour ses six nouveaux programmes

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 6 Octobre 2019 modifié le 6 Octobre 2019 - 07:22

YKBS est le premier établissement d'enseignement sur l'ile Maurice à lancer un diplôme d’étude supérieur en Gestion des Risques.

Ile Maurice – Honoris United Universities, le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé annonce l’accrédidation de six nouveaux programmes pour YKBS. YKBS, l’une des business schools les plus réputées à l’Île Maurice offre maintenant plus de 20 programmes diplômants et accrédités.



YKBS a en effet accrédité six programmes issus de deux institutions du réseau Honoris United Universities, situées en Afrique du Sud et reconnues sur le continent. Un programme de la Regent Business School et cinq programmes de MANCOSA. Pour obtenir cette accréditation nationale, les références académiques d'Honoris et de YKBS ont joué un rôle de différenciation dans le processus. L'offre académique de YKBS comprend des diplômes spécialisés en Gestion, en Administration et en Comptabilité. Les nouvelles formations proposées élargissent ces champs d'études pour inclure des domaines essentiels au monde du travail d’aujourd’hui tels que les médias sociaux, la communication, la gestion de projets, les technologies de l'information et la gestion des ventes.



Luis Lopez, PDG de Honoris United Universities, a commenté “Cette accreditation par les autorités mauriciennes reflète non seulement la qualité des programmes actuellement enseignés dans l'ensemble du réseau, mais aussi la force de l’intelligence collaborative d’Honoris United Universities. En effet, les synergies académiques permettent d’augmenter l’accès à un enseignement supérieur de qualité sur l'ensemble du continent avec un engagement à délivrer les meilleurs programmes et outils pédagogiques.”



Ces nouveaux diplômes accrédités offrent aux professionnels en activité un plus grand choix de programmes de formation et permettent également aux employeurs d'améliorer les connaissances de leur personnel. YKBS est la première institution mauricienne à lancer un diplôme d’étude superieur en gestion des risques, un domaine d'expertise d'une importance majeure dans le monde du travail.



Professeur Reshad Jaumally, Directeur général de YKBS est revenu sur l'avantage pour les employeurs en déclarant que: “Les professionnels qui suivront l'un de ces six programmes pourront apporter une valeur significative aux entreprises. Les qualifications que les entreprises acquerront de ces diplômés seront également cruciales pour une croissance économique dans un monde de plus en plus numérisé. Avec le lancement de ces nouveaux programmes passionnants, nous réaffirmons nos valeurs en matière de renforcement de l'employabilité de nos diplômés".



Les six nouveaux programmes proposés par YKBS sont :

Ø Higher Certificate in Retail Management (REGENT Business School)

Ø Higher Certificate in Social Media and Communication (MANCOSA)

Ø Higher Certificate in Project Management (MANCOSA)

Ø Higher Certificate in Supply Chain Management (MANCOSA)

Ø Higher Certificate in Information and Technology (MANCOSA)

Ø Postgraduate Diploma in Risk Management (MANCOSA)





