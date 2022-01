Yacine Abdramane Sakine : "Le Tchad est devenu une entreprise privée pour quelques têtes"

"Le Tchad est devenu une entreprise privée pour quelques têtes. À partir d'aujourd'hui, personne n'acceptera cela. Ça passe ou ça casse", a déclaré samedi Yacine Abdramane Sakine, président du Parti Réformiste.



S'exprimant au stade Idriss Mahamat Ouya, le leader du parti a déploré le fait que les jeunes préfèrent rester au quartier que de répondre aux appels à manifester.



"Aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Si le Tchad continue à être une entreprise privée, ça ne passera pas. Je vous assure que nous sommes en train de lutter pour la nation", a dit Yacine Abdramane Sakine.



Il a estimé que "le Tchad n'est pas pour tous les tchadiens", en réaction à la rançon de 50 millions de Fcfa promise par le ministère de la Sécurité publique suite à l'assassinat d'un colonel de l'armée.



​"Vous entendez dialogue, dialogue. Est-ce que Mahamat Idriss Deby a la volonté de réconcilier les tchadiens et de partir ? Non. Il a un objectif (...) Aujourd'hui on a fait au stade, la prochaine fois ce sera à la place de la nation", a conclu Yacine Abdramane Sakine.