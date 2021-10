Youssouph Dabo est sûr de la réussite: n'hésitez pas à book paris sportif - sur 1xBet!

l'état physique des joueurs de l'équipe qui manquent d’automatisme;

la tactique du jeu qui manque d'efficacité offensive;

l’organisation de l'équipe qui doit être claire, pourtant efficace au cours du jeu contre les adversaires.

Malgré la perte de l'équipe Teungueth FC qui joue sous la gestion de l'entraîneur professionnel Youssouph Dabo, il n'y a pas de raisons importantes pour s'inquiéter. Selon Youssouph Dabo, il n'y a pas de sens de perdre l'espoir et de s'arrêter après une perte. Il dit que dans cette situation il serait mieux rester à la maison sans essayer de battre plusieurs adversaires. L'entraîneur de l'équipe en question informe que ses joueurs sont prêts à s'améliorer tout le temps, travailler sur les erreurs et analyser ce qu'on peut faire mieux dans l'avenir. Youssouph indique que l'objectif essentiel maintenant est de gagner le jeu suivant de qualification. Un de tels événements est un match de retour qui se passera dans peu de temps et les plans de l'entraîneur sont vraiment sérieux. Avant tout, il insiste sur la nécessité d'envoyer la déception provoquée par la perte précédente très loin.