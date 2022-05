ZLECAf : le Tchad vise une meilleure intégration commerciale avec sa stratégie

Co-présidée par le ministre du Commerce et de l’Industrie, Ali Djida Kampard, le représentant de l’Union européenne Jean Claude Malongo et celui du système des Nations Unies à N’Djamena, Adama Ekberg Coulibaly, la rencontre est l’opportunité de présenter la stratégie nationale pour la mise en œuvre de la ZLECAf.



L’atelier vise à faire valider la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf à travers laquelle le Tchad peut identifier les opportunités commerciales et d’industrialisation, les contraintes ainsi que les mesures nécessaires pour profiter des marchés nationaux, régionaux voire mondiaux dans le contexte de la ZLECAf.



Président l’atelier, le ministre du Commerce et de l’Industrie du Tchad, Ali Djida Kampard, souligne que les défis du commerce au Tchad sont nombreux et très diversifiés. L’atelier va permettre au Tchad de fonder ses actions politiques afin de faciliter une meilleure intégration commerciale du pays aux marchés continentaux et promouvoir le développement des chaines de valeur régionales.



Fondée sur l'analyse des opportunités et défis du pays en matière de commerce extérieur, cette stratégie renforce les mécanismes institutionnels qui permettront d'assurer une mise en œuvre réussie et opportune de la ZLECAF, souligne le ministre.



Financé par l’Union Européenne l’atelier a vu la participation des représentants d’organismes publics, d’experts nationaux et internationaux et des représentants du secteur privé, de la société civile et les responsables des médias avec l’objectif de valider la stratégie.