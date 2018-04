Zadora: Son seul passage dans les rues fait vibrer les cœurs des hommes les plus fidèles

Son seul passage dans les rues fait vibrer les cœurs des hommes les plus fidèles. Zadora, la reine d’Egypte Cléopâtre sur scène est une jeune artiste passionnée de rythmes latins depuis sa plus tendre enfance. Elle a réussi même à transformer sa passion pour la danse en un métier auquel elle excelle aujourd’hui.



Au cours de sa conférence de presse, jeudi, au Centre Culturel Camerounais de Yaoundé, Zadora, la voix suave, les yeux pétillants d’intelligence ; s’est voulue ouverte. Sans limite, elle a raconté ses débuts : »Tout a commencé par une passion puis l’amour est venu donner un ton nouveau à celle-ci qui devient par la suite mon style de vie d’ici et d’ailleurs. Mais je tiens à préciser avant tout que je suis Camerounaise et fière de l’être ».



C’est sans doute dans son métissage que ses premières inspirations sont venues depuis son Brésil natal. La jeune artiste s’est spécialisée en Batucada, communément appelée la « Samba ».



Vous l’avez déjà vue danser? Zadora fait gémir les hommes lorsqu’elle est sur scène. Avec son talent, elle parcourt le monde et offre des prestations exceptionnelles.



A écouter l’artiste lors de sa conférence de presse de jeudi dernier, c’est sans doute dans son métissage que ses premières inspirations sont venues depuis son Brésil natal. Un parcourt d’exception et de succès.Déjà à son actif : le Carnaval de Rio de Janeiro, l’International Samba Festival à Coburg en Allemagne, le Casino de Genève et aussi des soirées privées en Suisse et en France pour n’en citer que quelques-unes.



« Après son 1er Single « El Amor » et « Trahison » aux « Sons » palpitants RnB, elle remet ça avec Kallash Record pour un duo Featuring avec un des meilleurs rappeurs Suisse LONI. Une mixture parfaite Electro Afro Dance & Hip-Hop dont la sortie mondiale a eu lieu le 15 Juillet 2017 sur Youtube ».



En 2017,Zadora a été la révélation artistique de l’Afrikan Zik à l’Arena de Genève. Onze ans de dur labeur et de persévérance! Zadora est aujourd’hui une valeur sûre et réclamée partout dans le monde entier pour son talent et surtout pour ses coups de reins légendaires qui nous éblouiront toujours.



Son dernier maxi single présenté jeudi,05 avril 2018 à la presse comporte trois titres: Beleza,El Amor et Trahison;le tout enveloppé dans Zali.