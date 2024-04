Zambie : infrastructures et chaîne de valeur agricole comme priorités du développement 2024-2029

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé le Document de stratégie-pays (DSP) de la Zambie pour la période 2024-2029, qui fixe deux domaines d’intervention prioritaires : stimuler le développement du secteur privé grâce aux investissements dans les infrastructures et développer la chaîne de valeur agricole du pays.



« L’objectif de ce nouveau DSP est de soutenir la vision de la Zambie visant à accélérer la transformation socio-économique pour améliorer les moyens de subsistance », indique Raubil Durowoju, responsable du bureau pays du Groupe de la Banque en Zambie. « Le premier domaine met l’accent sur le développement des infrastructures dans le but d’augmenter la productivité, de renforcer la compétitivité commerciale, de diversifier l’économie et d’améliorer la vie des populations. Quant au second, il soutient la valeur ajoutée et la création d’emplois ciblant les femmes et les jeunes », ajoute-t-il.



Les interventions de la Banque viseront ainsi à contribuer à l’augmentation du réseau routier et ferroviaire, et à en faciliter l’accès afin de débloquer les opportunités de développement envisagées dans d’autres secteurs de l’économie. Elles soutiendront également la création d’infrastructures résilientes au climat et le développement d’infrastructures de transport pour renforcer davantage la facilitation du commerce régional, en particulier le long des corridors régionaux de transport et de commerce.



Par ailleurs, dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, les actions de la Banque permettront d’améliorer l’accès à une eau de qualité et l’utilisation d’installations d’assainissement. Cela devrait se traduire par une amélioration de la qualité de vie de la population zambienne, ainsi que par une réduction des coûts liés aux soins médicaux dus aux maladies d’origine hydrique.



Enfin, le soutien du Groupe de la Banque africaine de développement se matérialisera par une assistance au secteur agricole. Il se concentrera notamment sur le développement de blocs d‘exploitations agricoles et de chaînes de valeur. Le but est d’améliorer la résilience climatique du secteur et la productivité agricole. La Banque travaillera également avec le gouvernement zambien et le secteur privé pour améliorer les chaînes de valeur des produits agricoles en tirant des synergies du soutien aux start-up technologiques et numériques dans le secteur agricole.



Le 29 février 2024, le portefeuille actif de la Banque africaine de développement en Zambie comptait 23 projets pour un engagement total de près d’un milliard de dollars américains.