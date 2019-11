Zion Adeoye, Associé principal de Centurion, remporte le prix ESQ 40 Under 40

Zion Adeoye, Associé principal à Centurion (https://CenturionLG.com/), a été reconnu la semaine dernière par le prix d’ESQ 40 Under 40 lors de la cérémonie du Nigeria Rising Stars Awards. Le prix ESQ 40 under 40 récompense les éminents avocats nigérians âgés de moins de 40 ans qui contribuent à façonner la profession d’avocat au Nigeria et sur le continent.

Depuis qu’il a rejoint Centurion, Zion a acquis une solide réputation parmi ses pairs et parmi les principaux clients du cabinet à travers le continent. En tant qu’Associé principal, Zion supervise une équipe grandissante d'avocats africains travaillant sur les transactions énergétiques les plus complexes qui façonnent le secteur de l'énergie actuel en Afrique.

« Je suis vraiment honoré par ce prix et remercie Centurion de m'avoir fourni le bon environnement pour me développer en tant qu'avocat et en tant que personne », a déclaré Zion Adeoye. « C’est une démonstration de ce que le jeune talent juridique nigérian peut accomplir s’il est donné la possibilité de travailler et de contribuer à la croissance de l’Afrique. »

« À Centurion, nous croyons aux jeunes talents africains et nous sommes fiers d’embaucher et de former la prochaine génération d’avocats et de leaders de l’énergie en Afrique », a déclaré Nj Ayuk, PDG du Centurion Law Group. « Nous sommes ravis que le travail de Zion reçoive une telle reconnaissance, ce qui ne fait que refléter son travail acharné et le niveau de dévouement qu’il accorde au cabinet et à ses clients. »

