Zoom sur le Top 10 du Ballon d’Or 2018

Luka Modric a reçu ce lundi, 4 décembre 2018, le Ballon d’Or 2018. Le milieu du Réal de Madrid Luka Modric a dû réaliser une saison mémorable pour chiper le trophée aux deux monstres du football que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. La nouvelle a été accueillie avec joie par les Croates qui comptent dans leurs rangs des fanatiques qui adorent jouer en ligne sur Casino777 Faisons un zoom sur les 10 premiers nominés au ballon d’or 2018.

1- Luka Modric (Croatie)

Sacrée meilleur joueur de l'année par la FIFA, il a considérablement transformé le paysage du football. Il devient le premier joueur non-Messi ou Ronaldo depuis Kaka en 2007 à remporter une telle récompense. Il remporta également le trophée « The Best » devant son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo. Et pour couronner une saison fantastique réalisée par le dépositaire du jeu du Réal de Madrid, Luka Modric remporte le Ballon d’or 2018. Une saison parfait avec deux finales (champions league et coupe du monde) jouées dont une perdue.

2- Cristiano Ronaldo (Portugal)

Malgré le départ prématuré du Portugal en Coupe du monde aux mains de l'Uruguay, le monde garde toujours une image du portugais. Personne ne pourra oublier son excellent match contre l’Espagne dans la compétition en signant un triplé. Le début de saison de la superstar portugaise n’a pas été aussi brillant. Il n’a marqué que ses premiers buts avec la Juventus lors de sa quatrième participation en Série A. Et, il a reçu un carton rouge contre Valence en Ligue des champions mais depuis, il a accéléré le pas. Il est actuellement le meilleur buteur de la série A avec 10 buts.

3 – Antoine Griezman (France)

Il fait partie des joueurs qui ont réussi leur coupe du monde. Le français pouvait aussi bien facilement remporter le Ballon d’or grâce à ses prestations avec son club et son pays. L'international français a marqué quatre buts et fourni deux passes décisifs en Russie. En début de saison, le Français n’est pas en pleine réussite comme en Juillet dernier.

4- Kylian Mbappé (France)

Kylian Mbappe figurait également parmi les favoris pour remporter le Ballon d'Or. Il a joué un rôle central dans le succès de la Coupe du Monde de la France à la suite d'une excellente saison au Paris Saint-Germain. Il fait un bon début de saison avec déjà plusieurs buts à son actif.

5- Lionel Messi (Argentine)

Messi a raté l’occasion de remporter enfin un honneur international avec l’Argentine, ce qui aurait pu être sa dernière et sa meilleure chance de remporter la Coupe du Monde. L’Argentin a été écarté de la liste finale des trois finalistes pour le prix du meilleur joueur masculin de la FIFA, bien qu’il fasse partie de l’équipe FIFA XI. Il tentera surement de se rattraper cette année. Il fait déjà un début de saison plutôt remarquable.

6 – Mohamed Salah (Egypte)

Salah est un autre nom qui était plus au moins favori pour remporter le prix. Il faut cependant noter que ses chances auraient pu être plus grandes s'il avait réussi à gagner la Ligue des champions avec Liverpool. Agé de 25 ans, il a battu plusieurs records lors de sa première saison à Anfield et a également dominé Fernando Torres et Luis Suarez à Liverpool, marquant 32 buts. En cette nouvelle saison, le pharaon n’est pas très en réussite.

7- Raphael Varane (France)

Raphael Varane a émergé en tant que pionnier à la suite de la publication de la liste longue de 30 hommes favoris pour le ballon d’or. Il est l'un des huit joueurs du Real Madrid en lice qui pouvait remporter cet honneur. Si Varane l'emportait, il aurait été le premier défenseur depuis Fabio Cannavaro en 2006 à remporter le trophée.

8- Eden hazard (Belgique)

La star de Chelsea, Eden Hazard, a semblé prétendre exercer une pression sur la compétition. Après sa saison impressionnante pour le club et le pays, il a été très performant en début de saison avec Chelsea.

9 – Kevin De Bruyne (Belgique)

Le Belge a tout à fait réussi sa coupe du monde. Il est parvenu à emmener son équipe en demi-finale et a réussi à délivrer des passes très décisives. Mais la nouvelle saison a mal débutée pour lui avec des blessures répétées.

10- Harry Kane

L'attaquant de Tottenham et de l'Angleterre, était devenu un prétendant extérieur au Ballon d'Or, après avoir remporté le Soulier d'or en Russie. Il a en effet marqué six buts dans le tournoi. Même si l'écart entre l'Anglais et les 9 joueurs ci-dessus est énorme, il pourrait peut-être remporter ce trophée dans les années à venir.





