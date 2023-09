aM-Mama, le système de transport d’urgence pour les mères et les nouveau-nés, s’étend au Malawi

La Fondation Vodafone annonce aujourd’hui s’être engagée à consacrer jusqu’à 6 millions USD pour étendre l’initiative de santé maternelle m-mama au Malawi au cours des cinq prochaines années.



L’initiative m-mama fonctionne déjà à l’échelle nationale en Tanzanie et au Lesotho, et son déploiement est en cours actuellement au Kenya.



Ce financement par la Fondation Vodafone, qui provient et dépend d’un programme de financement de démarrage plus vaste de 12 millions USD fourni par divers donateurs, servira à mettre en place m‑mama à l’échelle nationale au Malawi. Le projet produira une cartographie clinique des capacités des établissements de santé et gèrera le recrutement de chauffeurs communautaires en mesure de transporter les femmes enceintes et leurs nouveau-nés lorsque les ambulances ne sont pas disponibles.



Une fois l’initiative mise en place, le gouvernement du Malawi soutiendra m-mama de manière continue pour un coût d’environ 350 000 USD par an, soit un budget inférieur à l’ajout de deux nouvelles ambulances dans le système de santé.



Lancé en 2013 par la Fondation Vodafone et l’Agence américaine pour le développement international (USAID), m-mama est un système de répartition et de transport d’urgence abordable pour les gouvernements qui met à la disposition des femmes et des nouveau-nés des zones rurales un moyen de transport rapide vers des soins de santé de qualité.



Soixante-dix pour cent des décès maternels dans le monde surviennent en Afrique subsaharienne, et la réduction de la mortalité maternelle à l’échelle mondiale est le principal défi de santé défini par les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Le manque de moyens de transport abordables pour les urgences reste un problème important pour les femmes et les bébés.



Les femmes ayant des complications pendant leur grossesse ou l’accouchement, ou avec un nouveau‑né, peuvent appeler 24/7 le numéro gratuit du centre de répartition du service m-mama qui les mettra en relation avec une ambulance ou avec un chauffeur de leur communauté ; ces derniers sont généralement des propriétaires de voitures locaux qui font du bénévolat pour m-mama.



M-mama a déjà transporté plus de 35 000 femmes et nouveau-nés, et sauvé ainsi environ 1 170 vies. Rien qu’en Tanzanie, m-mama a contribué à réduire la mortalité maternelle de 38% et de plus de 40% la mortalité néo-natale.