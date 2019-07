flydubai souffle sa dixième bougie

Le 1er juin 2009, il y a tout juste dix ans, le premier vol de flydubai (https://www.flydubai.com) décollait de l’aéroport international de Dubaï en direction de l’aéroport international Beyrouth-Rafic Hariri, et marquait le début d’un nouveau chapitre dans l’histoire de l’aviation des Émirats arabes unis (EAU). Une semaine plus tard, le 9 juin 2009, flydubai lançait sa première destination africaine, à Alexandrie. Aujourd’hui, la compagnie dubaïote dispose d’un réseau de 12 destinations en Afrique, vers des villes jusque-là mal desservies et avec liaisons directes très limitées, voire inexistantes, vers les EAU.

À l’occasion de ce 10e anniversaire, son Altesse le cheikh Ahmed bin Saïd Al Maktoum, président du conseil d’administration de flydubai, a déclaré : « flydubai a été fondé avec la mission d’ouvrir de nouveaux marchés et de rendre les voyages plus accessibles. Je suis heureux de voir flydubai tenir son engagement de relier Dubaï à 71 villes jusque-là mal desservies, et d’offrir à 1,5 milliard de personnes un accès plus facile à un des principaux hubs aériens du monde. »

« Pour ce 10e anniversaire de flydubai, je suis heureux de voir que la compagnie vient s’ajouter à la liste d’entreprises à succès de Dubaï, et je suis convaincu de sa réussite renouvelée pour de nombreuses années supplémentaires. Je souhaite remercier tous ceux qui ont permis à la compagnie de fournir ce travail d’équipe exceptionnel », ajoute le cheikh Ahmed.

Évoquant le parcours de ces dix dernières années et l’avenir de la compagnie, Ghaith Al Ghaith, PDG de flydubai, a déclaré : « L’engagement de flydubai en faveur de voyages plus pratiques et plus abordables n’a fait que se renforcer au cours de la décennie passée. Nous avons rapidement pris conscience que la nature même d’un voyage est d’écourter la distance entre les gens, et nous continueront de changer la façon dont les passagers se déplacent dans la région. Nous sommes heureux de voir que plus de 70 millions de passagers ont déjà choisi flydubai depuis sa création. »

« La clairvoyance de notre direction et l’investissement continu dans les infrastructures nationales ont permis à la compagnie de développer la demande en termes de voyage. Conserver notre flexibilité, optimiser notre efficience et fournir des services éprouvés à nos clients est au cœur de notre activité. Tout cela n’aurait pas été possible sans le travail et la détermination de tous nos employés. Je les remercie tous, ainsi que nos passagers, de faire partie de cette aventure. Nous célébrons aujourd’hui notre 10e anniversaire et nous tournons résolument vers l’avenir pour continuer à rapprocher les personnes », a ajouté M. Al Ghaith.

Au fil des ans, flydubai est passé de six avions basés au Terminal 2 de l’aéroport international de Dubaï (DXB) en 2009, à plus de 1 500 vols hebdomadaires depuis les Terminaux 2 et 3 (DXB) pour certaines destinations ainsi que le Dubaï World Central (DWC).

Depuis sa création, flydubai a créé un réseau de plus de 90 destinations dans 47 pays en Afrique (12), en Asie centrale et dans le Caucase (10), en Europe (28), dans le CCG et le Moyen-Orient (26) et le sous-continent indien (18). flydubai a transporté 3,58 millions de passagers sur ses lignes africaines entre 2014 et 2019, soit plus du double du nombre de passagers transportés pour la même durée entre 2009 et 2014. (1,72 million).

Les pays africains connaissant une forte croissance économique représentent des marchés commerciaux importants pour les EAU, et cette prospérité croissante garantit que leur contribution en termes de nombre de visiteurs à Dubaï connaîtra une évolution tout aussi soutenue.

Sudhir Sreedharan, vice-président principal en charge des activités commerciales (EAU, CCG, sous-continent indien et Afrique) chez flydubai, a déclaré : « L’Afrique est un marché important pour flydubai, et nous sommes ravis que 5,3 millions de passagers ont choisi flydubai sur notre réseau africain depuis le lancement de la compagnie en 2009. Nous continuons à percevoir une forte demande pour les liaisons aériennes directes, et l’année dernière flydubai a contribué à hauteur de 13% dans la croissance globale des Aéroports de Dubaï pour le marché africain. Au cours des dix dernières années, je suis heureux d’avoir vu notre réseau en Afrique passer à 12 destinations réparties dans neuf pays. Nos passagers ont conscience des avantages apportés par nos services, entre le carrefour aérien de Dubaï et un certain nombre de grands pays africains, notamment l’accès à un nombre accru de correspondances. »

En moins de dix ans, flydubai a développé un vaste réseau en Afrique et propose actuellement des vols vers Addis-Abeba, Alexandrie, Asmara, Djibouti, Entebbe, Hargeisa, Djouba, Khartoum et Port-Soudan, sans oublier Dar es Salam, Kilimandjaro et Zanzibar.

Depuis sa création en 2009, flydubai a enchaîné les avancées majeures, comme l’introduction du système de divertissement à bord (2010) et de la classe affaires (2013), trois commandes d’avions et, plus récemment, l’annonce d’un important partenariat de partage de code avec Emirates.

À Propos flydubai :

Basé à Dubaï, flydubai (https://www.flydubai.com) a créé un réseau de plus de 90 destinations. Au cours de la prochaine décennie, la flotte de la compagnie aérienne passera à 236 avions. Depuis son lancement en juin 2009, flydubai s’engage à abaisser les obstacles aux voyages, à libérer les flux de marchandises et de voyageurs, et à optimiser les liens entre les différentes cultures au sein de son réseau en pleine expansion.

L’évolution de flydubai est jalonnée d’étapes illustrant l’ambition affichée par la compagnie :

• Un réseau en plein essor : création d’un réseau de plus de 90 destinations dans 47 pays (Afrique, Asie centrale, Caucase, Europe de l’Est, CCG et Moyen-Orient, et sous-continent indien).

• Des vols vers les marchés mal desservis : ouverture de plus de 71 nouvelles lignes vers des villes qui n’avaient jusque-là pas de liaison aérienne directe avec Dubaï, ou qui n’étaient pas assurées par une compagnie nationale émirienne au départ de Dubaï.

• Un nombre record de commandes : la compagnie a signé les commandes d’avions à couloir unique les plus importantes dans la région lors des éditions 2013 et 2017 du Salon aérien de Dubaï.

• Optimisation des connexions : la compagnie a transporté plus de 70 millions de passagers depuis son lancement en 2009.

Pour suivre toute notre actualité, rendez-vous sur le site de la Salle de presse de flydubai (https://news.flydubai.com).

flydubai en quelques dates

1 Alexandrie Égypte 9 juin 2009 2 Djibouti Djibouti 1er septembre 2009 3 Khartoum Soudan 8 novembre 2009 4 Port-Soudan Soudan 28 février 2011 5 Addis-Abeba Éthiopie 22 avril 2011 6 Djouba Soudan du Sud 21 avril 2013 7 Entebbe Ouganda 27 septembre 2014 8 Dar es Salam Tanzanie 16 octobre 2014 9 Zanzibar Tanzanie 19 octobre 2014 10 Hargeisa Somalie 9 juin 2015 11 Asmara Érythrée 25 octobre 2015 12 Kilimandjaro Tanzanie 15 décembre 2017

