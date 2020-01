l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Bulgarie S.E.M. Yuri STERK a présenté ses lettres de créance à Sa Majesté le Roi du Maroc Mohamed VI

Le 22 janvier 2020 dans le cadre d’une cérémonie officielle au Palais Royal à Rabat, l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Répiblique de Bulgarie au Royaume de Maroc S.E.M. Yuri STERK a présenté ses lettres de créance à S.M. le Roi Mohamed VI.

Lors de l’audience au Palais Royal de Rabat l’Ambassadeur STERK a exprimé sa satisfaction d'excellentes relations bilatérales entre la Bulgarie et le Maroc, fondées sur le respect mutuel et une amitié de longue date, reliant les peuples bulgare et marocain.

S.M. Mohammed VI a souhaité la bienvenue au nouvel ambassadeur bulgare, ainsi que du succès dans sa mission hautement responsable au Maroc.

