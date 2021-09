Assemblée de l’ONU : le Tchad représenté par son ministre des Affaires étrangères

Les travaux du débat de la 76ème session de l’Assemblée générale de l’ONU ont débuté, ce mardi 21 septembre 2021, à New-York, avec le discours d’ouverture prononcé par le président de l’AG, Abdulla Shahid. Le ministre des Affaires étrangères Chérif Mahamat Zène, représente le Tchad à ce rendez-vous annuel des Nations-Unies.



Il est accompagné par la représentante permanente du Tchad auprès des Nations Unies, Ammo Aziza Baroud, l’ambassadeur du Tchad auprès des États-Unis avec résidence à Washington, Gali Ngata Koutou et son directeur de cabinet, Mogombaye Apollinaire. Cette session est placée sous le thème : « Miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever du Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l'Organisation des Nations Unies ».



Le débat se poursuivra jusqu’au 27 septembre 2021. Ceux des chefs d’Etat et de gouvernement qui n’ont pas pu faire le déplacement de New York, interviendront par visioconférence.