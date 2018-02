Tchad : les initiateurs des marches "instrumentalisent" et "se cachent comme des lapins" (ministre sécurité) Le ministre de la sécurité publique et de l'immigration, Ahmat Bachir accuse ceux qui appellent à la marche d'instrumentaliser les enfants, les élèves et les étudiants pendant que les initiateurs de cette marche "se cachent comme des lapins", selon le ministre qui vient de s'exprimer lors d'un point de presse à son bureau.

