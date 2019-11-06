أبرز عناوين صحيفة الوحدة إنفو ليوم 06نوفمبر 2019م

*عدل : الإفراج عن 88 معتقل نزلاء سجن أم سينينة.



أفرجت غرفة الاتهام التابعة لمحكمة إستئناف أنجمينا عن 88 معتقل بينهم إمرأة.

وهؤلاء المعتقلون يتابعون بعدة جرائم ضد الأموال والأشخاص، منها السرقة والغش والتزوير والضرب والجرح العمدي، وإخفاء الأشياء المسروقة ..الخ .

وقد جاء هذا الإفراج وفقا للمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تحدد مدة الحبس الاحتياطي ، وقد عللت الغرفة أن هذا الإفراج عن هؤلاء المعتقلين تعسفيا ما جاء إلا من خلال المدة التي قضوها في السجن والتي تتراوح من 5 إلى 9 سنوات بدون محاكمة.



*استدعاء المسؤولين السابقين لبلدية أنجمينا



استدعت الشرطة القضائية كل من عمدة بلدية أنجمينا السابقة السيدة مريم جمعة عبيد ، والسيد التجاني نورين النائب الأول لعمدة بلدية أنجمينا سابقا ، والسيد عبدالله يعقوب الأمين العام لبلدية أنجمينا سابقا، والسيد أدوم أبكر مدير الشؤون الإدارية والمالية السابق ، وذلك بسبب اتهامهم باختلاس المال العام .

وجاء هذا الإستجواب القضائي وفقا لمصادرنا الموثوقة من خلال التقرير النهائي الذي خلصت به المفتشية العامة للدولة ، والذي قدم الى رئيس الجمهورية والأخير أصدر تعليمات إلى الجهات المختصة للبث في القضية.



*صحة: التغير المناخي وأثره على صحة السكان



تغير مناخ العاصمة أنجمينا بعد توقف بعد توقف الأمطار الخريفية ، وتغير المناخ فجأة من حار في النهار وبارد في المساء .

وقد جلب هذا التغير أمراضا مثل نزلات البرد ،والسعال والالتهابات الرئة والصداع وغيره.

وقد نصح الدكتور محمد الهادي بمستشفى الصداقة بانجمينا على السكان حماية أنفسهم بشكل جيد خلال هذه الفترة .



*نقابة معلمي تشاد SLET تعلن أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها.



طالبت نقابة معلمي تشاد SLET من الحكومة بأن تحترم الاتفاقية التي وقعتها مع التجمع النقابي للعمال التشاديين ، ودعت على ذلك جميع النقابات من أجل الوحدة والتضامن لحث الحكومة على احترام تعهداتها .



*مقتل شاب على يد حراس رئيس الجمعية الوطنية.



أطلق حراس رئيس الجمعية الوطنية مساء أمس الثلاثاء النار على شاب ماتيباي بانايال بونير ، وذلك أثناء عودة رئيس الجمعية الوطنية من قصر الديمقراطية الكائن بحي قاسي .

وقد حدث الحادث بالقرب من مركز دون بوسكو الثقافي بالدائرة السابعة .

وقد أصيب السيد بونير الذي يعمل كسائق دراجة أجرة(كلاندو) بثلاث طلقات في البطن ليتم نقله فيما بعد في المستشفى.

وبعدها توفى بونير متأثرا بجروحه.

وقد ذهب مراسلنا بحي (عطرونة ) بالدائرة السابعة، الحي الذي يسكن فيه الفقيد، بأن الغضب قد وصل إلى زروته .

وقد صرح توتينقار ماليك انه متأسف جدا وانه لم يصدق إلى الآن الحداثة التي أودت بحياة الفقيد بونير .



*ثقافة : مهرجان "مبوم" الدولي للرقص



ستقام الدورة السابعة لمهرجان "مبوم" الدولي للرقص ، وذلك في الفترة ما بين 14 إلى 16 نوفمبر في العاصمة أنجمينا.

وقد صرحت صباح اليوم رئيسة جمعية" جبل لام " السيدة إيقني لولا : سيشارك في المهرجان العديد من المجموعات القادمة من دولة الكمرون ، وأفريقيا الوسطى، والعديد من فرق الرقص التقليدية .