Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

أبشي حاضرة ولاية وداي بدون متحف تجاوز قرابة العشرة سنين.


Alwihda Info | Par محمد نور صالح - 27 Juin 2022



أبشي حاضرة ولاية وداي بدون متحف تجاوز قرابة العشرة سنين.

المتحف هو المكان الوحيد الذي يلجأ إليه الشخص لمعرفة تاريخه وتاريخ أجداده  وهو المكان الذي  يوضع فيه المخلفات الأثرية القديمة. وهو يساعد الباحثين والطلبة في الجامعات في كتابة أبحاثهم العلمية  وأن مدينة أبشي تعتبر مدينة سياحية وهي من أقدم المدن التشادية حضارة وثقافة حتي أطلق عليها (مدينة العلم والعلماء) منذ القدم فيها آثار للسلاطين القداما وآثار قصر وارا  وبعد من التلال  الفريدة من نوعها والوديان الموسمية.
كما  أن متحف  مدينة أبشي يعد من أقدم المتاحف في البلاد وبعد نقله من بيت الشباب والثقافة الي تاتا بجوار إذاعة أبشي من الناحية الغربية . إستفاد منه أكثر الشخصيات التي تأتي إلي المتحف لتعرف   ثقافة وتراث دار وداي والشعوب الأخري . لكن ! الإهمال وعدم الإهتمام ولَّا مبالي من مسؤولي هذا التحف   تسببت أمطار الخريف المتكررة في خراب المتحف. مما أدي الي تلف بعد الأشياء الأثرية المهمة التي توجد داخل المتحف .وبعد ذالك كونة لجنة لإنقاذ هذا المتحف إلا أنهم ظلوا ساكنين ومكتوفي الأيدي حتي يومنا هذا لم يفعلوا شيئا لإنقاذ هذا المتحف وهذا التصرف سبب خلق كبير في أوساط المجتمع الأبشاوي وخاصة الطلبة والتلاميذ وسكان المدينة الذين يريدون معرفة تاريخ أجدادهم  وتاريخ الشعوب  والأمم الأخري  .كما أن هناك تساؤلات كثيرة  ضمن هذا  الموضوع منها:
هل يريدون طمص الهوية لهذا البلد ! أم ماذا ؟
وأين الوزارة المكلفة في هذا الشأن؟
لذا نناشد المسؤولين الإداريين والتقليدين وأبناء المنطقة فاليقومو جاهدين لإنقاذ هذا الإرث الثقافي الموروث وإلّا مصير المتحف في خطر..


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/06/2022

Tchad : les médias au service de la promotion des droits et du bien-être de l'enfant

Tchad : les médias au service de la promotion des droits et du bien-être de l'enfant

Tchad : le PCMT se rend aux Émirats arabes unis pour 48 heures Tchad : le PCMT se rend aux Émirats arabes unis pour 48 heures 26/06/2022

Populaires

Tchad : adoption d'une loi sur le statut du personnel de la police

27/06/2022

Tchad : "le PCMT doit balayer tout son entourage qui l'induit sans cesse en erreur"

27/06/2022

Tchad : 22 milliards Fcfa pour améliorer l'accès à l'eau dans 5 provinces

27/06/2022
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 11/05/2022 - Florence Akano, humanitaire et journaliste indépendante.

Tchad : le chemin parcouru dans la liberté de la presse

Tchad : le chemin parcouru dans la liberté de la presse

Fragilité de la presse en Afrique : cas des journalistes opprimés ces dernières années Fragilité de la presse en Afrique : cas des journalistes opprimés ces dernières années 05/05/2022 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant, humanitaire et journaliste indépendant.

ANALYSE - 17/06/2022 - AMA

Transferts de fonds : un rôle prépondérant dans le rapprochement des migrants avec leur famille

Transferts de fonds : un rôle prépondérant dans le rapprochement des migrants avec leur famille

L’Occident donne à l’Ukraine ce qu’il a refusé à la Libye L’Occident donne à l’Ukraine ce qu’il a refusé à la Libye 11/06/2022 - Alaeddin Saleh

REACTION - 28/05/2022 - Dr. Ahmat Yacoub Dabio

Tribune : "la ligne rouge est franchie au Tchad", Dr. Ahmat Yacoub Dabio

Tribune : "la ligne rouge est franchie au Tchad", Dr. Ahmat Yacoub Dabio

Tchad : que faut-il retenir de l’allocution du président du CMT ? Tchad : que faut-il retenir de l’allocution du président du CMT ? 19/04/2022 - Info Alwihda

© 2022 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter