Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

أمن : رئيس المجلس العسكري الانتقالي يصل مدينة فايا


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 2 Juin 2022



© DGCOM/PR
© DGCOM/PR

مدينة فايا حاضرة ولاية بركو تستقبل للمرة الثانية رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو بعد زيارته الأولي في الثاني عشر من مارس الماضي .

وقد استقبله فور هبوط الطائرة بمطار المدينة  حاكم الولاية حسن صالح القدم الجنيدي وقائد المنطقة  العسكرية رقم ٧ العقيد كيسو بلا نويري وعمدة المدينة هارنجي ابكر .  كما صافح رئيس المجلس العسكري الانتقالي عددا من القيادات العسكرية والمدنية الذين اصطفوا لاستقباله بالم

بعدها  توجه وفد رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلي مقر إقامة الحاكم حيث عقد لقاء مع الإداريين والقادة العسكريين والوفد المرافق له .

زيارة رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو إلي مدينة فايا جاءت لتذكير الجميع بمسئولياتهم في حفظ السلام وبسط الأمن ونشر ثقافة العيش المشترك بهذه المنطقة .


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/06/2022

.إرتفاع جنوني في الأسعار بمدينة أبشي

.إرتفاع جنوني في الأسعار بمدينة أبشي

"Tchad D'abord" transmettra des propositions de sortie de crise au gouvernement "Tchad D'abord" transmettra des propositions de sortie de crise au gouvernement 01/06/2022

Populaires

Tchad : des nominations à la Société nationale d’électricité

02/06/2022

Tchad : le DG de la Police proroge la validité des véhicules à vitres fumées

02/06/2022

Tchad : Sogea Satom va construire un pont de l’amitié sur le Chari

02/06/2022
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 11/05/2022 - Florence Akano, humanitaire et journaliste indépendante.

Tchad : le chemin parcouru dans la liberté de la presse

Tchad : le chemin parcouru dans la liberté de la presse

Fragilité de la presse en Afrique : cas des journalistes opprimés ces dernières années Fragilité de la presse en Afrique : cas des journalistes opprimés ces dernières années 05/05/2022 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant, humanitaire et journaliste indépendant.

ANALYSE - 18/05/2022 - Info Alwihda

Tchad : une prévision prévoit un choc sur les prix des céréales, aggravant la crise alimentaire (expert)

Tchad : une prévision prévoit un choc sur les prix des céréales, aggravant la crise alimentaire (expert)

كيف أبقت فرنسا إفريقيا مستعمره تابعة لها تمتص خيراتها ليل نهار. كيف أبقت فرنسا إفريقيا مستعمره تابعة لها تمتص خيراتها ليل نهار. 17/05/2022 - Habib Ousman

REACTION - 28/05/2022 - Dr. Ahmat Yacoub Dabio

Tribune : "la ligne rouge est franchie au Tchad", Dr. Ahmat Yacoub Dabio

Tribune : "la ligne rouge est franchie au Tchad", Dr. Ahmat Yacoub Dabio

Tchad : que faut-il retenir de l’allocution du président du CMT ? Tchad : que faut-il retenir de l’allocution du président du CMT ? 19/04/2022 - Info Alwihda

© 2022 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter