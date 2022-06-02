أمن : رئيس المجلس العسكري الانتقالي يصل مدينة فايا



مدينة فايا حاضرة ولاية بركو تستقبل للمرة الثانية رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو بعد زيارته الأولي في الثاني عشر من مارس الماضي .



وقد استقبله فور هبوط الطائرة بمطار المدينة حاكم الولاية حسن صالح القدم الجنيدي وقائد المنطقة العسكرية رقم ٧ العقيد كيسو بلا نويري وعمدة المدينة هارنجي ابكر . كما صافح رئيس المجلس العسكري الانتقالي عددا من القيادات العسكرية والمدنية الذين اصطفوا لاستقباله بالم



بعدها توجه وفد رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلي مقر إقامة الحاكم حيث عقد لقاء مع الإداريين والقادة العسكريين والوفد المرافق له .



زيارة رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو إلي مدينة فايا جاءت لتذكير الجميع بمسئولياتهم في حفظ السلام وبسط الأمن ونشر ثقافة العيش المشترك بهذه المنطقة .