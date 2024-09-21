اختتام اجتماع مجلس المؤسسات المهنية: مقترحات لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي في تشاد



اختتم صباح اليوم الجمعة 20 سبتمبر عام 2024م اجتماع مجلس المؤسسات المهنية في قاعة كلية علوم الصحة البشرية بجامعة أنجمينا، بحضور وزير التربية الوطنية والترقية المواطنة، والأمين العام للدولة بوزارة التعليم العالي، ورؤساء الجامعات والمعاهد العليا في البلاد.



وخلال هذه المناسبة، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور توم أرديمي، تقريرًا عن هذا الاجتماع الذي هدف إلى تقييم الوضع العام للعام الجامعي 2023-2024 على مستوى التعليم العالي والمؤسسات البحثية. هذا الاجتماع، الذي ضم رؤساء الجامعات والمعاهد الجامعية والمدارس، قدم مقترحات للإصلاحات وأعطى المبادئ التوجيهية للتنفيذ. كما دعا الجميع إلى رفع مستوى وعيهم بمبادئ حوكمة الجامعات وإدارة المرافق العامة.



وقال وزير الدولة للتعليم العالي إن بفضل التوصيات والقرارات الفنية ذات الصلة التي قدمها المشاركون، ستبدأ جميع المؤسسات في تنفيذها الآن على أسس إيجابية، بهدف تحسين نظام التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني في تشاد.