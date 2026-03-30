TCHAD

افتتاح ورشة عمل حول الصحة الإنجابية في انجامينا


Alwihda Info | Par Mariam Marouf - 30 Mars 2026



افتتحت وزارة الصحة العامة والوقاية، صباح اليوم الاثنين 30 مارس 2026 بالعاصمة انجامينا، ورشة عمل حول الصحة الإنجابية، وذلك بفندق المثابرة، بالتعاون مع منظمة Ipas، وبمشاركة عدد من المسؤولين في القطاع الصحي، وممثلي الشركاء الفنيين والماليين، إلى جانب أطر ومديري المؤسسات الصحية.

وقد أشرف على افتتاح هذه الورشة ممثل وزارة الصحة العامة والوقاية، الأمين العام بالنيابة، السيد محمد حامد أحمد، الذي أكد في كلمته على أهمية تعزيز خدمات الصحة الإنجابية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين صحة الأم والطفل، والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالحمل والولادة.

كما شهدت الجلسة الافتتاحية مداخلة ممثلة منظمة Ipas في تشاد، السيدة فاوكا زارا أبكر، التي أكدت التزام المنظمة بمواصلة دعم جهود الحكومة التشادية في مجال الصحة الإنجابية، من خلال تدريب الكوادر الصحية، وتعزيز برامج التوعية، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية لفائدة النساء والفتيات.

وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز الوعي بأهمية خدمات الصحة الإنجابية، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للنساء والفتيات، خاصة فيما يتعلق بصحة الأم والطفل، وتنظيم الأسرة، والوقاية من الأمراض المرتبطة بالصحة الإنجابية.

ومن المتوقع أن تتواصل أعمال هذه الورشة لمدة يوم واحد، تتخللها عروض علمية ونقاشات تفاعلية حول سبل تطوير خدمات الصحة الإنجابية، وتبادل الخبرات بين المشاركين، والخروج بتوصيات عملية تسهم في تحسين الأداء الصحي وتعزيز صحة الأم والطفل في تشاد.


