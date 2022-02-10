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اقتصاد: رئيس الجمهورية يستقبل المدير العام للصندوق الافريقي للضمان والتعاون الاقتصادي


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 11 Février 2022



اقتصاد: رئيس الجمهورية يستقبل المدير العام للصندوق الافريقي للضمان والتعاون الاقتصادي

الصندوق الأفريقي للضمان والتعاون الاقتصادي، مؤسسة مالية دولية متخصصة في مجال تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة ، ووفقا لاستراتيجيته العملية مع القطاع المالي والمصرفي والقطاع الخاص من أجل تعزيز تدخلاته في تشاد لانعاش اقتصادها، جاء مديرُهُ العام التشادي انغيتوا يامباي تيرينا ، للقاء رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية، رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو. حيث شرح المدير العام لرئيس الجمهورية دور الصندوق ومعاملاته مع القطاع المصرفي والمالي وكذلك القطاع الخاص و امكانية زيادة تدخلاته، وتعبئة الحشد المالي. كما بحث رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو مع المدير العام لهذه المؤسسة المالية الدولية مسائل تتعلق بالشراكة بين تشاد والمؤسسة المالية واستراتيجيتها لدعم تشاد. وقال المدير العام للصندوق الافريقي للضمان والتعاون الاقتصادي إنه جاء ليعمل مع المصارف في تشاد وغرفة التجارة، وزارة التخطيط، وفي هذا الإطار تم التوقيع على خمس اتفاقيات مع المصارف وغرفة التجارة من أجل ترقية عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأبان المدير العام للصندوق الافريقي للضمان والتعاون الاقتصادي أنه سيتم فتح مكتب للصندوق داخل غرقة التجارة التشادية لدعم القطاع الخاص.
هذا الصندوق تم إنشاؤه في العاشر من فبراير 1977 في العاصمة الروندية كيغالي ، ويضم في عضويته أربع عشرة دولة أفريقية، وانضمت إليه تشاد في عام 2011، وتتمثل مهمته الرئيسية في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء من خلال تسهيل الحصول على تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة. وهذا يدخل أيضا ضمن اهتمامات رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية، رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو والحكومة الانتقالية. إنها اهتمامات تهدف إلى ترقية الاقتصاد الوطني عبر روافده المتعددة. يُشارُ إلى أن مواطننا التشادي السيد انغيتو يامباي تيرينا كان وزيرا للاقتصاد قبل أن يصبح مديرا عاما للصندوق الافريقي للضمان والتعاون الاقتصادي الذي يتخذ من مدينة كوتونو بدولة بنين مقرا له.


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