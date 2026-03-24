Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

الأرصاد الجوية في صدارة الجهود لمواجهة المخاطر المناخية في تشاد


Alwihda Info | Par Mariam Marouf - 24 Mars 2026


الأمين العام لوزارة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية يترأس انطلاق أعمال اليوم العالمي للأرصاد الجوية


تحت شعار "مراقبة اليوم لحماية الغذاء"، أطلق صباح اليوم الأمين العام لوزارة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية، السيد ديولن لورن، أعمال اليوم العالمي للأرصاد الجوية، الذي يُصادف 24 مارس من كل عام.

حضر المناسبة المدير العام للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، السيد باين يويب باتاليت. وفي كلمته خلال المناسبة، أكد الأمين العام لوزارة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية على أهمية الأرصاد الجوية في مواجهة التحديات المناخية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرات الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

كما أشار إلى أن الأرصاد الجوية تُعد أداة استراتيجية في خدمة أمن السكان وتنمية الاقتصاد، لكونها وسيلة مساعدة في اتخاذ قرارات لا غنى عنها في التخطيط لقطاعات حيوية مثل التنمية الريفية، والنقل، وإدارة الطاقة والموارد، والصحة العامة، وكذلك التنمية الاجتماعية، مشيداً بدور الحكومة الفعّال في تطوير هذا القطاع.

من جانبه، أشار المدير العام للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، السيد باين بوتين باتاليت، إلى أن شعار هذا العام يرسم طريقاً للعمل الجماعي من أجل مواجهة الظواهر المناخية في تشاد، التي تتزايد حدتها ويصعب التنبؤ بها، مثل الفيضانات والجفاف وموجات الحر والعواصف الترابية التي تهدد المجتمع وتؤثر على الاقتصاد.

وأكد أن جودة المراقبة الجوية والهيدرولوجية تُعد شرطاً أساسياً لمواجهة هذه التحديات، من حيث التنبؤ والإنذار المبكر والرصد المستمر.

كما وجّه الشكر إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (OMM) ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)، وجميع الشركاء الذين كرسوا جهودهم، من مهندسين وعلماء ومتخصصين في علوم المناخ والهيدرولوجيا.

ونُشير إلى أن هذه الأنشطة ستستمر حتى تاريخ 27 من الشهر الجاري.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter