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AFRIQUE

الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب في غينيا


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 5 Septembre 2021


الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب في غينيا

أدان الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسكيدي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد ، اليوم الأحد ، الاستيلاء على السلطة بالقوة في غينيا كوناكري وطالبوا بالإفراج الفوري عن الرئيس ألفا كوندي.

دعا فيليكس تشيسكيدي وموسى فقي محمد مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للاجتماع بشكل عاجل لبحث الوضع الجديد في غينيا واتخاذ الإجراءات المناسبة في ظل هذه الظروف.

 كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو قوتيريش الانقلاب في غينيا.

أعلنت القوات الخاصة الغينية بقيادة القائد مامادي دومبويا في 5 سبتمبر / أيلول نقل الرئيس ألفا كوندي.  تم اعتقاله في القصر الجمهوري ، وبرر الضابط مامادي دومبويا رئيس مجموعة القوات الخاصة التي تترأس الانقلاب ، في بيان ، هذا الانقلاب بحالة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وأعلن المتمردون حل الحكومة وإغلاق الحدود البرية والجوية.
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